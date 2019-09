„Strudlhofstiege“: Deftiger Sex, fader Melzer

Heimito von Doderer hatte sadomasochistische Neigungen. Huch! Würde Onkel Donald sagen. In der „Strudlhofstiege“ ist Sex kaum präsent. Was will man von einem Autor, der eine einschlägige Szene mit den Worten beendet: „Wir galoppierten gemeinsam durchs Ziel.“ Das klingt nach einer Nummer, an der eine Frau von heute nicht teilnehmen möchte.



Seit Donnerstagabend ist „Die Strudlhofstiege“ in einer neuen szenischen Fassung von Nicolaus Hagg im Theater in der Josefstadt zu sehen. Paare bespringen einander, wälzen sich auf dem Boden und auf Sofas, schlecken einander die Gesichter ab. Das wirkt alles ein wenig peinlich, aber keine Angst: Janusz Kica, Direktor Herbert Föttingers Mann fürs klassisch Edle, hat inszeniert, daher gibt es auch Poesie und Humor.

