Kurzer Prozess für „Maria Stuart“ in Linz

Von Anfang an ist klar: Diese leidende Königin steht vor dem Abgrund: Bühnenbildner Aurel Lenfert hat für Maria Stuart (Gunda Schanderer) eine hohe weiße Treppe gebaut – so steil, dass die dort agierenden Schauspieler an Seile gebunden sind, damit der Sturz der schottischen Königin nicht ungeplant früh und anders als erwartet erfolgt. Dort kauert die wegen angeblicher Anstiftung zum Mordversuch an ihrer Konkurrentin Elisabeth (Theresa Palfi) angeklagte Maria zu Beginn. Sie bekommt sogleich vom herabsteigenden Paulet (Klaus Müller-Beck), der sie bewacht, schlechte Nachrichten. Das Urteil ist bereits gesprochen, die Hinrichtung steht offenbar bevor.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft