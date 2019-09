Krach im Hause Links

„Bill krank. Zwischen uns aus.“ So werden heutzutage Beziehungen beendet, per SMS oder WhatsApp. Mit der Doppelbedeutung von „The Party“ im Englischen spielt Sally Potters gleichnamiges Drama, das Samstag im Burgtheater Premiere hatte. Janet (Dörte Lyssewski) wurde zur Gesundheitsministerin im Schattenkabinett ernannt, ihre Freunde treffen sich, um den Erfolg zu feiern. Doch statt Champagner und Königinnenpastete gibt es eine Abrechnung aller Beteiligten miteinander - und immer neue Überraschungen, bei denen sich, wie es heute Mode ist, die Geschlechter kreuz und quer mischen. Der Film der Britin Sally Potter wurde 2017 im offiziellen Wettbewerb der Berlinale gezeigt, zu Recht, mit bösem Sarkasmus macht sich die Autorin und Regisseurin über die Lebenslügen der Linken her.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft