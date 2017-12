Cesar Sampson tritt für Österreich beim Song Contest an

Humorvoll ist er auf jeden Fall. Auf die Frage, wie es denn zu seinem Namen komme, erwidert Cesar Sampson heute früh auf Ö3 gut gelaunt: "Naja, Sampson ist mein Name, Cesar ist mein Name, so setzt sich das zusammen". Der gebürtige Linzer wird diese Frage wohl noch öfter hören, vertritt er doch Österreich beim nächsten Eurovision Song Contest: Zwischen 8. und 12. Mai 2018 steht er in Lissabon auf der großen Bühne. Das Lied, das er singen wird, soll aber erst im Februar präsentiert werden - es sei noch nicht ausgereift, sagt Sampson. Der Sänger, Produzent und Texter wurde von einem Team aus Musikexperten zum heimischen Vertreter gekürt. Auf eine Castingshow verzichtete man auch in diesem Jahr wieder.

Die Wahl fiel stattdessen auf den 1983 geborenen Sampson (das ist übrigens kein Künstlername), der bereits auf eine gewisse Erfahrung mit dem ESC zurückgreifen kann. So war der Sänger, der jahrelang als Sozialarbeiter tätig war, am Produzentenkollektiv Symphonics International beteiligt. Das zeichnete unter anderem für den heurigen Beitrag "Beautiful Mess" von Bulgariens Kandidat Kristian Kostov verantwortlich, das letztlich auf Platz 2 beim Tournament in Kiew landete.

Bisher war Sampson oft hinter den Kulissen tätig

Auch in der österreichischen Musikszene ist Cesar Sampson kein Newcomer, wenn auch oftmals hinter den Kulissen tätig. So war er etwa für die Texte des Louie-Austen-Albums "What a comeback" mitverantwortlich. Sein eigenes Lied, mit dem der Sänger beim 1. oder 2. Halbfinale des ESC - die Auslosung für den Startplatz steht hier noch aus - für Österreich ein Finalticket lösen will, soll Anfang kommenden Jahres präsentiert werden.

Rosen streute dem frischgekürten Kandidaten Eberhard Forcher, der heuer wieder Teil des Auswahlteams war: "Mit seiner dunklen Soulstimme und einem Background, der zugleich im klassischen Gospel, wie auch im Electronicpop der Gegenwart liegt, hat er genau das zur Verfügung, was ihn zu einer Stand-Out-Marke im Wettbewerb machen könnte." Und auch ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung: "Cesar ist Rhythmus, er ist ein wahrhaftiges Menschenkind, er ist Stimme! Cesar lebt Musik und ist ein empathischer Künstler."

Damit ist klar, dass Sampson kommendes Jahr für Österreich nach Portugal fährt, wo das musikalische Großereignis nach dem Sieg von Salvador Sobral mit seiner Ballade "Amar Pelos Dois" in Kiew erstmals stattfindet. Unter dem maritimen Motto "All Aboard!" (Alle an Bord!) treten dabei insgesamt 43 Länder gegeneinander an. Der Startschuss fällt dabei am 8. Mai mit dem 1. Semifinale, dem sich am 10. Mai das 2. Halbfinale und am 12. Mai das große Finale anschließen.

(APA)