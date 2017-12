Beatsteaks treten beim FM4 Geburtstagsfest 2018 auf

Der Radiosender FM4 ist längt erwachsen geworden, er feiert am 20. Jänner bereits seinen 23. Geburtstag - auch heuer wieder in der Ottakringer Brauerei. Bis 2013 fand das FM4 Geburtstagsfest im kalten Jänner in der Arena Wien statt - auch outdoor. Das Lineup wird die Besucher wohl zum Schwitzen bringen, allen voran der Headliner die Beatsteaks. Auch der britische Singer-Songwriter Dan Croll, der heimische Electropop-Export Leyya und die deutsche Indie-Rockband Kettcar wurden am Donnerstag angekündigt.

Beatsteaks und Kettcar werden übrigens gleichzeitig auftreten, so der Radiosender FM4 in einer Aussendung: "überlegt also schon im Vorhinein, welche der beiden Bands ihr sehen wollt", heißt es weiters.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Tickets kosten 32 Euro.

Hier das komplette Lineup:

Beatsteaks

Dan Croll

Intergalactic Lovers

Jordan Klassen

KAKKMADDAFAKKA

Kettcar

Leyya

Mine & Fatoni

Superorganism

The Crispies

Yukno

und viele DJs.

