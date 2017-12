Arcade Fire kommen 2018 nach Österreich

Gute Nachrichten: Die kanadische Band Arcade Fire kommt wieder nach Österreich. Nach dem diesjährigen Auftritt in Linz kommt die Formation 2018 nach Wien. Am Montag wurde angekündigt, dass Arcade Fire im Rahmen ihrer "Infinite Content"-Tour am 18. Juni in der Wiener Stadthalle spielen werden.

2017 veröffentliche die kanadische Band mit "Everything Now" ihr fünftes Album - "wieder ein Meisterwerk", schrieb "Presse"-Feuilleton-Chef Thomas Kramar.

Der Vorverkauf für das Wien-Konzert beginnt am 13. Dezember um 10 Uhr.

(mtp.)