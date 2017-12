Hipster-König an Präsident Trump

Hipness ist meist vergänglich. Pharrell Williams, das Produzenten-Wunderkind der Nullerjahre, der Mann, der die Karrieren von Britney Spears und Justin Timberlake, von Snoop Dogg und Miley Cyrus entscheidend vorangetrieben hat, hält sich aber erstaunlich lange auf der kreativ wachen Seite der Popmusik. Nach sieben Jahren Pause legt er nun mit „No One Ever Really Dies“ das fünfte Album seiner Rap-Rock-Combo N.E.R.D. vor, die er mit seinem Schulfreund Chad Hugo und dem gerne als Drill-Sergeant bezeichneten Rapper Shae Haley 2001 gegründet hat. Zu erwarten war ein Füllhorn an funkensprühenden Soundideen, und genau das wurde es auch. Einige davon kommen einem zwar schon bekannt vor, aber wirken dadurch, dass sie in neues Umfeld verpflanzt wurden, frisch.

Und doch meldeten sich kritische Stimmen. Jonah Bromwich etwa, ein auf Rap und Sport spezialisierter Autor der „New York Times“, meint, dass Williams und Freunde mittlerweile „Diener ihrer eigenen Vergangenheit“ seien und auf dem neuen Album halbgare Ideen, die sie bei vergangenen Kollaborationen fallengelassen haben, neu aufwärmen würden.

Die Waffen der Massenunterhaltung

Dieses Sägen am Denkmal von Pharrell Williams, der 2014 mit „Happy“ und „Get Lucky“ seine größten Mainstreamerfolge hatte, folgt einer Logik, die im Prinzip einiges für sich hat. Sie lautet schlicht: Kommst du bei den Massen an, dann verlierst du deinen Platz im anarchischen Paradies des Underground.

Im Falle von Pharrell Williams greift diese Logik aber zu kurz. Dieser leidenschaftliche Architekt vielgestaltiger Future Sounds weiß sehr gut, wie man in die Hitparaden kommt. Um so liebevoller kümmert er sich meist um das, was chartsmäßig nicht so gut funktioniert. „N.E.R.D.“ waren für ihn immer das Vehikel für die schwerer verdaubaren Klänge. Das ist diesmal nicht viel anders, obwohl die Combo erstmals mit einer langen Schar an Stargästen aufwartet: von Rihanna über Kendrick Lamar bis zum derzeit unvermeidlichen britischen Rotschopf Ed Sheeran.

Die kindliche Freude, mit der es Williams und Hugo im wunderbar wirren Stück „ESP“ rumpeln, rascheln und blubbern lassen, reflektiert nicht nur den Kampf zwischen dem Dämonischen und dem Erhabenen, sondern auch die Basis ihrer Kreativität. „You got energy, but ain't gonna use it, you got such good taste, but you ain't trying to use it.“ Und da kommen die Wundermänner von N.E.R.D. ins Spiel, die die Muster des Massengeschmacks auf immer neue Art verändern. Verspielt nehmen sie die „weapons of mass distraction“ in Betrieb, rufen den Hörern ein herzhaftes „Come on and lean forward“ zu. Ihr höchstes Ziel ist nach wie vor, mit ungewöhnlichen Klangmitteln möglichst heftige Gemütsbewegungen auszulösen.

Rihanna mit Warp-Antrieb

Das glückt ganz vorzüglich mit dem Ohrwurm „Lemon“, bei dem Rihanna als scharfzüngige Rapperin aushilft. Das rasant rhythmisierte Stück beginnt mit einem Zitat, das Williams wohl in David Ickes amüsantem Lebenshilfebuch „I Am Me, I Am Free: The Robot's Guide To Freedom“ gefunden hat. Das vielfach anwendbare Diktum lautet „The truth will set you free, but first, it'll piss you off.“ In der Folge beklagt Williams den Alltag eines Stars. „Bad bitches want to be my bae“, heißt es da. Ja, die große Auswahl an willigen Sexualpartnern, die kann einem ganz schön zusetzen. Rihanna nähert sich im ersten Drittel des Songs dem Beschwerdeführer geradezu zärtlich. „Would I be okay“, fragt sie, „so I prayed and I played, it's Rihanna, nigga. My constellation in space. Warp speed. Doctor Spock couldn't chase, nigga.“ Star-Trek-Fan Williams muss bei solcher Metaphorik klein beigeben und im Reigen der fantasierten sinnlichen Körper mithüpfen. „Bouncen“, wie's im urbanen Sprachgebrauch heißt.

„Don't Do It“ mit Kendrick Lamar

Und doch geht es diesmal bei N.E.R.D. nicht nur um Hedonismus. Seine apolitische Haltung, die Williams noch 2014 im Interview mit der „Presse“ betont hat, lässt er nun sein. „In dieser Welt gibt es so viele Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnen würde. Wenn ich mich um all das kümmern würde, könnte ich nie ein Album fertigstellen“, sagte er damals. Mit der breitflächigen Rückkehr des Rassismus in den USA, den Donald Trump als Präsident durchaus ermutigt hat, wird aber selbst ein lustgetriebener Popkönig wie Pharrell Williams nachdenklich. Im verschwörerischen „Don't Do It“ warnt er gemeinsam mit Rapper Kendrick Lamar vor falschem Verhalten bei rassistisch motivierten Polizeieinsätzen: „They tell you pull over, tell you get out of your car, don't do it.“

Und im hochmelodiösen „Deep Down Body Thurst“ adressiert er seinen Unmut direkt an Donald Trump. „Man, fuck what you say, we're gonna climb your wall“, heißt es da. Trumps Etappensiege provozieren in Williams nichts als maliziöse Gedanken. „It doesn't matter what you win, if inside you're lost. Okay, Murphy's Law, it would be worth the fall.“ Diese Momente der Verdrießlichkeit sind in einem hochattraktiven Geflecht aus delikaten Beats und einprägsamen Melodien versteckt. Die an einigen Ecken thematisierte Negativität der politischen Aussichten erhöht am Ende die Schönheit der Kunst. Auch dank dieses Paradoxons bleibt Pharrell Williams der König der Hipster.

