Cranberries-Sängerin Dolores O'Riordan gestorben

Die Sängerin der irischen Rockband The Cranberries, Dolores O'Riordan, ist tot. O'Riordan sei am Montag im Alter von 46 Jahren "plötzlich" in London gestorben, erklärte ihre Sprecherin Lindsey Holmes. Ihre Angehörigen seien "am Boden zerstört". Als erfolgreichstes Lied der Cranberries stürmte "Zombie" in den 1990er-Jahren die Charts.

Die Sängerin und Songwriterin O'Riordan hielt sich nach Angaben ihrer Sprecherin für eine kurze Aufnahme in London auf, als sie unerwartet starb. The Cranberries, gegründet im Jahr 1989 in Limerick, erlangten in den 1990er-Jahren Ruhm mit ihrem Debütalbum "Everyone Else is Doing it, So Why Can't We?" und Hits wie "Linger" und "Just My Imagination".

Ihr Tod sorgte für Reaktionen und Beileidsbekundungen aus aller Welt. Der irische Präsident Michael D. Higgins veröffentlichte eine Stellungnahme, in der er von "großer Betroffenheit" sprach. Viele andere taten es dem irischen Präsidenten nach und würdigten O'Riordan öffentlicht. Die Mitglieder der britischen Band Duran Duran schrieben auf Twitter, sie seien "am Boden zerstört". O'Riordan war über 20 Jahre lang mit dem Tourmanager von Duran Duran Don Burton verheiratet gewesen; 2014 trennte sich das Paar, das drei gemeinsame Kinder hat.

Gesundheitliche Probleme bekannt

O'Riordan wurde als Cranberries-Frontfrau mit ihrem westirischen Akzent und leidenschaftlich gesungenen Texten berühmt. Sie stieß 1990 als Sängerin zu der Band hinzu. Nach dem Erfolg des Debütalbums im Jahr 1993 bauten The Cranberries ihren Erfolg 1994 aus: Das zweite Album "No Need to Argue" landete in Deutschland, Frankreich und Australien auf Platz eins und in den USA auf Platz sechs. Die Single "Zombie" wurde europaweit zum Hit, weltweit wurden 40 Millionen Exemplare des Albums verkauft.

Im Jahr 2003 trennte sich die Gruppe. In jenem Jahr sei ihr Sohn fünf Jahre alt gewesen, ihre Tochter zwei, erzählte O'Riordan im Jahr 2012: "Ich habe sie mit uns auf Tour genommen und gemerkt, dass das nicht gut für sie war. Und außerdem waren wir in kreativer Hinsicht festgefahren. Wir brauchten eine Pause."

O'Riordan startete eine Solokarriere, doch 2009 fand die Band wieder zusammen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie das Album "Something Else" - und musste wegen Rückenproblemen ihrer Sängerin mehrere Konzerte absagen. Auf Geheiß der Ärzte von O'Riordan musste damals auch eine USA-Tournee abgesagt werden.

Das letzte Mal äußerte sich O'Riordan kurz vor Weihnachten öffentlich auf der Facebook-Seite der Band: "Hallo allerseits, Dolores hier. Ich fühle mich gut! Ich habe am Wochenende die ersten Auftritte seit Monaten gehabt", hieß es dort. Sie habe es "wirklich genossen", erklärte die Sängerin und wünschte allen Fans ein frohes Weihnachtsfest.

