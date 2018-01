Dolores O'Riordans hochpolitisches, trauriges Lied "Zombie"

Wer in den Neunzigern jung war, kam um dieses Lied nicht herum: "Zombie" berührte; der wuchtige Bass in Kombination mit der eindringlichen, unverwechselbaren Stimme von Dolores O'Riordan verankerte das Lied tief in den Köpfen einer Generation. Wenn auch nicht jeder dem Text Aufmerksamkeit schenkte; es ist ein hochpolitisches Lied, das die Gewalt des Nordirlandkonflikts spürbar machte.

Die traurigen Worte gingen ab dem Erscheinen des Songs 1994 um die Welt, 40 Millionen Exemplare des Albums wurden verkauft. Dolores O'Riordan, die den Text schrieb, bezog sich dabei auf zwei Kinder, nämlich Jonathan Ball und Tim Parry, die durch einen Bombenanschlags der IRA in Washington getötet worden waren. Das Lied wurde zum größten Erfolg der Cranberries, war ihr einziger Nummer-eins-Hit. Es berührte auch jene, die den Text nicht einordnen konnten, die wenig über den Konflikt wussten. Es machte die Cranberries zu einer Stimme im Nordirlandkonflikt.

Another head hangs lowly Child is slowly taken And the violence, caused such silence Who are we mistaken? But you see, it's not me It's not my family In your head, in your head, they are fighting With their tanks, and their bombs And their bombs, and their guns In your head, in your head they are crying

Aus dem Song "Zombie"