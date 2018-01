Richard Russell: Mit "Anti-Business-Strategie" in die Hitparaden

Die 90 Millionen britische Pfund, die er mittlerweile schwer ist, würde man dem 46-jährigen Richard Russell auch in der noblen Suite des Soho House in Berlin nicht ansehen. Ein blassgrüner Sweater über schwarzen Jeans, das Gesicht von einem buschigen Hipsterbart überwachsen – und in den Taschen Flugtickets von Easy Jet.

Von affektiertem Lifestyle hat dieser ehemalige Rave-DJ nie etwas gehalten. Vielleicht hat gerade diese ostentative Gleichgültigkeit gegenüber Luxus und Besitz die Glücksfee angelockt. Einen ersten Geschmack von Erfolg kostete er 1991 mit „The Bouncer“. Dieses minimalistische Stück wiederholte stakkatohaft den Türstehersatz „Your name's not down, you're not coming in.“ Es kam in die Top Ten der britischen Charts. Das brachte etwas Geld, hob aber Russells Selbstvertrauen nicht. Rundherum sah er Talentiertere am Werk. So begann er, für ein kleines Dance-Label namens XL Recordings zu arbeiten. Zu seinen Schützlingen zählten The Prodigy. „Damals betreute ich das Label schon allein. Mein erstes Ziel, The Prodigy in den USA berühmt zu machen, hatte ich rasch erreicht.“

Adele auf MySpace entdeckt

Mit Träumen hielt sich der Pragmatiker zurück. „So etwas wie eine Vision fürs Label entstand erst mit dem Wachsen der Möglichkeiten.“ Die schuf er mit seiner Veröffentlichungspolitik, die strikt auf seinem persönlichen Geschmack beruhte. Und so ist ein Gutteil der progressiven Popmusik der vergangenen 20 Jahre untrennbar mit XL Recordings verbunden. Russell rekrutierte so unterschiedliche Künstler wie das räudige Bluesduo The White Stripes, den Freak-Folk-Papst Devendra Banhart, die militante Tamilin M.I.A. und die Afro-Popper Vampire Weekend. Die Anzahl der Künstler und Veröffentlichungen hielt er bewusst klein. Er übertreibt nur gering, wenn er sagt, dass sein Label um die 200.000 Demobänder geschickt bekommen hat. „Mehr als ein, zwei Künstler pro Jahr nahm ich nie. Anders als die Major Labels legte ich meinen Fokus auf Qualitätskontrolle.“ Auch viele bekannte Namen lehnte er ab. „Im Grunde war es eine Anti-Business-Strategie, die ich fuhr.“ Dazu passt, dass er 2007 einer pummeligen Nachwuchssängerin einen Vertrag anbot, von der noch nie jemand etwas gehört hatte. „Wir entdeckten sie auf MySpace, einer Internetplattform, die heute kaum noch jemand kennt. Sie strahlte eine Art rohe Kraft aus, die mich sehr beeindruckt hat.“ Der Name dieser Künstlerin: Adele Adkins. Als Adele hat sie bisher 100 Millionen Tonträger verkauft. Nachsatz: „Adele ist roh, selbst wenn sie glatt produziert ist.“

Mit seinem Sinn für Qualität und Zeitgeist hätte Russell wohl in alle Ewigkeit Talentsuche und -entwicklung betreiben können. Doch ihm fehlte das eigene Musizieren. Und er hatte eine fixe Idee: ein Album mit dem afroamerikanischen Sänger Gil Scott-Heron, der mit Stücken wie „The Revolution Will Not Be Televised“ als Godfather of Rap gilt und galt, doch damals, 2009, wegen Drogen im Gefängnis saß. Gleich nach der Entlassung entstand das gemeinsame Album „I'm New Here“, es wurde zum umjubelten Comeback für Gil Scott-Heron. Russell ließ zudem das ganze Album von Jamie XX remixen. Damit eroberte er den Jugend- und den Erwachsenenmarkt fast gleichzeitig. „Die Zusammenarbeit mit Gil Scott-Heron war das Größte, was mir passieren konnte. Es gab ein Leben davor, und es gibt ein Leben danach.“

Damon Albarn im Fitnesscenter

In diesem lernte er zufällig im Fitnesscenter beim Work-out den Blur-Sänger Damon Albarn kennen. Bald produzierte er dessen Soloalbum „Everyday Robots“, danach Bobby Womacks „The Bravest Man in the Universe“. Zu seinen jüngsten Entdeckungen zählt das weibliche Zwillingsduo Ibeyi.

Die beiden sind auch vitale Mitstreiterinnen von Russells in Kürze erscheinendem erstem Soloalbum „Everything Is Recorded“. Es wurde ein klassisches Produzentenalbum mit illustren Stargästen, geschmackvollen Samples, ausufernden Improvisationen. In seiner visionären Kraft und seiner generationsübergreifenden Haltung erinnert es an die Arbeiten von Malcolm McLaren und Chris Blackwell. Zu Russells Spezialitäten zählt es, Sänger mit Vokalsamples zu konfrontieren. Auf „Close But Not Quite“ vermischt sich etwa die dunkle Stimme des jungen R&B-Sängers Sampha mit dem Falsett des 1999 verstorbenen Curtis Mayfield. Dabei entstand tatsächlich so etwas wie Magie. Cooler klingt „Mountain of Gold“, ein grooviges Stück, das auf einem Sample von Grace Jones aufbaut. Der Jazzer Kamasi Washington sorgt zudem für Atmosphäre.

Das Einnehmende an diesem Album ist, dass es nicht ausgedacht klingt. Und dass selbst ältere Profis wie Peter Gabriel oder Warren Ellis verspielt wie junge Hunde wirken. Russells Geheimnis? „Ich halte es auch gut aus, wenn einmal gar nichts passiert.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2018)