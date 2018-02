Justin Timberlake atmet Landluft

In dieser von Frauen dominierten Ära des Pop ist er der einzige halbwegs junge – und nicht ins Hip-Hop-Genre fallende – Amerikaner, der Anspruch auf den Status eines Popstars stellen kann: Justin Timberlake, ehemals süßer Bub bei der Boygroup *NSYNC, heute 37 Jahre alt und Vollbartträger, hatte jüngst das Pech, dass sein Name in den November 2017 aufgedeckten Paradise Papers auftauchte, auf der Liste der trickreichen Steuervermeider, auf der auch Trump-Wirtschaftsberater Gary D. Cohn, Vizepräsident Rex Tillerson, Filmproduzent Harvey Weinstein und Popqueen Madonna stehen. Das passt gar nicht zum Image des drolligen späten Jünglings.

Vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass Timberlakes fünftes Soloalbum „Man of the Woods“ derzeit in US-Medien in seltener Eintracht verrissen wird. „Es ist warm, mild, faul und leer“, formuliert das Internet-Musikmagazin „Pitchfork“ gnadenlos. Es sei eine „nationale Wahnidee“, dass Timberlake ein „essenzieller Popstar“ sei, schreibt die „New York Times“. Seine Texte seien leer oder „cheesy“, mit aktuellen Sounds flirte er kaum. Und seine aktuelle Optik signalisiere „a return to whiteness for an artist who's always openly flirted with black aesthetics“.

Tatsächlich versucht Timberlake, der auf seinen Alben „Justified“ (2002) und „Future Sex/Love Sounds“ (2006) eine epochale Form von futuristischem R&B geschaffen hat, auf „Man of the Woods“ sowohl ein Schwarz-weiß- als auch ein Stadt-Land-Crossover. Von „Modern Americana with 808's“ spricht er selbst: Americana steht für (musikalische) Traditionen, 808's für die legendäre analoge Drummachine, die in Welthits wie Marvin Gayes „Sexual Healing“ und Whitney Houstons „I Wanna Dance With Somebody“ eine zentrale Rolle spielte. Sie klingt elektronisch, aber ungewöhnlich weich. Mit Hilfe dieses Geräts verband Timberlake nun traditionelle Stile wie Country, Soul und Disco mit State-of-the-Art-R&B. Weil er eine treue Seele ist, hat er abermals mit seinen Stammproduzenten und -schreibern Timbaland und Pharrell Williams gearbeitet.



Gute Ausbeute. Nicht alles ist aufgegangen, aber mehr als die Hälfte der Songs hat hohe Qualität. Was eine gute Ausbeute ist, wenn man bedenkt, wie rasch die Moden wechseln. Timberlakes Konzept einer Fusion von Siebzigerjahresounds mit aktueller Ästhetik ist eher ein Nostalgie- als ein Avantgardeansatz. Timbaland und Pharrell Williams gelten trotz hochklassiger Veröffentlichungen nicht mehr als Gipfelhelden der Hipness. Der Zeitgeist verschlingt bekanntermaßen vorzugsweise seine früheren Helden.

Die erste Single, die Electro-Funk-Nummer „Filthy“, unterscheidet sich nicht wahnsinnig von früheren Hitsingles Timberlakes: dezente Synthesizerklänge, eine blubbernde Basslinie und ein bombastisches Gitarrenbreak, das nichts als Aufbruch verheißt. Im Video dazu exekutiert ein Roboter auf der Bühne exakt die Hüftschwünge und Sidesteps, die Timberlake backstage tanzend vorgibt. Sogar eine kurze Kopulationsimitation mit einer Tänzerin bekommt das Maschinenwesen hin. Dass es gestylt ist wie Steve Jobs, soll wohl zum Sinnieren anregen. Na ja. Im Making-of-Video zeigt sich der urbane Popstar vor poetisch angeschneiten Berg- und Wiesenlandschaften in karierten Working-Class-Hemden und zerrissenen ärmellosen Leiberln. Das könnte man als zu kokett ansehen.

Einige wirkliche Peinlichkeiten gibt es aber am neuen Album auch: Etwa den Song „Sauce“, in dem Timberlake versucht, verbal anzüglich zu sein: „Ooh, I love your pink, you like my purple, you must be God herself, can I come worship?“ Der schöne, gitarrengetriebene Groove kann diese Avancen dann auch nicht mehr retten.

Bisweilen fehlt es Timberlake an Dringlichkeit in Pose und Intonation. Aber bei jemandem, der seine Karriere im Mickey-Mouse-Club begonnen hat, kann man verstehen, dass er nicht immer Appetit auf die ganz große künstlerische Geste hat. Im Song „Man of the Woods“ nimmt er sich bewusst eine Auszeit vom Zwang zur Innovation. Am glücklichsten wirkt er, wenn er in Nostalgie abtaucht, wie im sanft pulsierenden „Higher Higher“, das trotz Zeilen wie „Stress is cruel, fame's a lie“ fast überirdisch entspannt klingt. Zwei flirtende Tanzende, die die Welt ob ihres wechselseitigen Magnetismus vergessen: „We both danced to ,Lucky Star‘, eyeing each other, then we're laughing.“

Die Liebe ist halt immer noch das Größte. „Love kicked in and hit us, huh“ heißt es auch im fistelstimmig gesungenen „Montana“, einer tiefen Verbeugung vor der Disco-Ästhetik der Bee Gees. Die trotz geteilter Credits wohl von Pharrell Williams stammende, radikal reduzierte Disco-Nummer „Midnight Summer Jam“ ist eine elegante Ästhetisierung des spezifisch urbanen Gefühls, sich aufgehoben zu fühlen, gerade weil man sich verloren fühlt. Dezidiert ländlich wird es nur im Finale: „Say Something“, das gelungene Duett mit Country-Superstar Chris Stapleton, lobt die Magie des Schweigens. Auch das schnurrende „Breeze of the Pond“ und das kunstvoll stockende „Livin' Off the Land“ atmen reinste Landluft. Die Freiheit des Selbstvergessens, die Idee des Flanierens, die Sehnsucht nach dem Anhalten der Zeit – all das wird hier spürbar.

„Man of the Woods“ ist das bislang heterogenste Album Timberlakes, eines langgedienten Popstars, der immer gerne noch ein wenig Risiko auf sich nimmt. Wenn es nicht um Geldanlage geht . . .

Steckbrief 1981 wurde Justin Timberlake in Memphis, Tennessee geboren. Ab 1990 sang er im Kinderfernsehen: in der Show „Mickey Mouse Club“. 1996 wurde er Leadsänger der international höchst erfolgreichen Boygroup *NSYNC. 2002 erschien sein erstes Soloalbum „Justified“, das sich mehr als sieben Millionen Mal verkaufte. 2004 entblößte er bei der Super Bowl Halftime Show eine Brust seiner Duettpartnerin Janet Jackson: Das ging als Nipplegate in die Popgeschichte ein. 2006 erschien das Album „Future Sex/Love Sounds“. 2011 spielte er im Film „Bad Teachers“. Weitere Filmrollen hatte er z. B. in „Shrek“ und „Inside Llewyn Davis“. 2013 erschienen zwei Alben namens „The 20/20 Experience“.

