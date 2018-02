Belästigungsvorwürfe gegen Marilyn Manson

Die amerikanische Schauspielerin Charlyne Yi wirft dem Schock-Rocker Marilyn Manson sexuelle Belästigung vor. Am Freitag - einen Tag nachdem der Musiker wegen eines Nervenzusammenbruchs ein Konzert in New York nach einem bizarren Monolog abbrechen musste - machte sie ihren Vorwurf auf Twitter publik: Manson, angeblich ein großer Fan der Serie "Dr. House", in der Yi mitspielte, soll das Set besucht und dort "so gut wie jede Frau belästigt" haben - mit sexuellen und rassistischen Bemerkungen.

Ihren Twitter-Account hat die Schauspielerin mittlerweile gelöscht. Marilyn Manson hat noch nicht auf die Vorwürfe reagiert. In einem anderen, weit schwerwiegenderen Fall reagierte er unmissverständlich: Als seinem Bassisten im Oktober von dessen Ex-Freundin Vergewaltigung und Missbrauch vorgeworfen worden war, warf ihn Manson aus der Band.

>> Artikel im "Hollywood Reporter"

(Red.)