Pussy Riot am Freitag in der Wiener Arena

Die kremlkritische Punkband Pussy spielt am kommenden Freitag in der Wiener Arena. Vorausgesetzt sie kann anreisen: Beim Versuch einer

Protestaktion gegen die Haft des ukrainischen Filmemachers Oleg

Senzow waren einige Mitglieder der Gruppe kürzlich auf der Halbinsel

Krim festgenommen worden.

Von den Gruppenmitgliedern Olga Borissowa und Alexander Sofejew gebe es

seit Montag keine Spur. Sie seien mehrfach vom Inlandsgeheimdienst

FSB festgehalten worden, der ihre Handys und Computer zerstörte,

berichtete Pussy Riot auf Twitter.

In der Arena will die Band mit der Performance "Riot Days - Tage des Aufstands" auftreten. Darin erzählt die Band ihre eigene Geschichte, von den Anfängen der Gruppe im Jahr 2011, über ihre Verhaftung und den Aufenthalt von Bandmitglied Mascha im sibirischen Straflager bis zur Entlassung 2013.

Die kremlkritische Punkband Pussy Riot hat in der Vergangenheit

immer wieder künstlerische Guerilla-Aktionen an öffentlichen Orten

inszeniert. 2012 wurden drei Aktivistinnen, darunter Aljochina, nach

einem "Punk-Gebet" in einer Kirche verhaftet, wegen Rowdytums aus

religiösem Hass verurteilt und später begnadigt.

(APA/dpa/red.)