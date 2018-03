Man muss die Zither nicht à la Anton Karas reißen!

Vor zwei Jahren wurde die Wiener Spielweise der Zither zum Weltkulturerbe erklärt. Das hat wohl auch mit Carol Reeds Filmwelterfolg „Der dritte Mann“ und dem darin auftretenden Zitherspieler, Anton Karas, zu tun: Das „Harry-Lime-Thema“ kam auf Platz eins der US-Charts; Karas' Stil – mit charakteristischen Knackgeräuschen und starken Tremoli – wurde für viele Zitherspieler zum Vorbild. Nicht für den heute 47-jährigen Karl Stirner: „Das Karas'sche Gereiße, das war nicht meins“, sagt er: „Mein Ansatz war immer ein sanfter. Meine Theorie ist, dass die Zither immer schon ein Marketenderinneninstrument war: etwas, was gar nicht hörbar sein sollte. Mit so einer Zither kommst du ja nicht gegen die Blas- und Bratlmusik an. Da hat man die schönste Frau als Blickfang hingesetzt, und statt eines Schnapsfasses hielt sie halt eine Zither in Händen.“

