Song Contest: Hype um die extravagente Israelin

Wird Israel Mitte Mai in Lissabon seinen vierten Eurovision-Sieg einfahren? Die Chancen dafür stehen gut. Kurz nachdem der Song "Toy" online war, schoss Israel bei den Buchmachern auf Platz eins. Netta Barzilai, originell, bunt wie ein Paradiesvogel, stimmstark und durchaus witzig, lässt die europäische Konkurrenz für den beim Eurovision Song Contest in Lissabon deutlich hinter sich. Verglichen wird die 25-Jährige gern mit Beth Ditto.



Was beim Song Contest gefällt: Ihr Lied hat eine klare Botschaft, "Toy" ist eine Kritik am Männlichkeits- wie Schönheitswahn und kann durchaus mit dem #MeToo versehen werden. Netta Barzilai setzt ihre Stimme in der Elektro-Pop-Nummer präzise ein, sie singt, sie gackert, sie blödelt. Übrigens: Die 25-Jährige Musikerin war bisher nicht bekannt, sie soll unter anderem mit Plattenauflegen bei Hochzeiten ihr Geld verdient haben.

Schon am 9.3. präsentierte der ORF offiziell jene Nummer, mit der Cesár Sampson für Österreich den Eurovision Song Contest in Lissabon gewinnen soll: "Nobody but You" lautet der Titel der R'n'B-geprägten Popnummer, die der 34-jährige Linzer jedenfalls im 1. Halbfinale singen wird.





(red.)