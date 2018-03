Rockstar Jack White verhängt Handyverbot auf seinen Konzerten

White, geboren 1975 in Detroit, ist Songwriter, Sänger und Gitarrist der Band "The Raconteurs". Bis 2011 war er Mitglied der Rock-Band "The White Stripes". Für sein neues Album "Boarding House Reach" benutzte er Instrumente und Ausstattung, mit der er bereits als 14-Jähriger Musik machte. "Mit diesem Album wollte ich zu der Euphorie meines 14-jährigen Ichs zurück."