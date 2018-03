"Blood" heißt das zweite Album von Rhye

Ohne viel Promotion wurde das 2013 erschienene erste Album von Rhye zum Überraschungserfolg. Darüber wundert sich sein Schöpfer wohl am allermeisten: Mike Milosh aus Toronto hatte sich nämlich bis dahin hauptsächlich mit Knisterelektronik beschäftigt. Dann aber verheerte ihm die Liebe das Bewusstsein, und er probierte musikalisch etwas ganz Neues. Mit viel Feinsinn komponierte er "Woman", eine verhuschte Ode an die Gattin. Das Album war nicht nur Zeugnis einer konkreten Liebe, sondern konnte von einsamen Hörern auch gut als Gefühlsplatzhalter instrumentalisiert werden. Von der Anmutung erinnerte es an die britische Soul-Pop-Band Sade, die Milosh so gern hasst wie nichts sonst. Was natürlich ein Indiz dafür ist, wie sehr ihn die grandiose Sade-Chefin Helen Folasade Adu inspiriert hat.

Fünf Jahre hat es nun gedauert, bis ein neues Werk von Rhye entstehen konnte. Der Mann kann nur schwelgen, wenn er frisch verliebt ist. Nachdem seine Ehe nicht lang gehalten hat, ist er nun wieder in diesem verwirrenden Zustand. Die neuen Songs bestechen mit seufzender Softness und simplen, aber nicht dummen Texten. "I wouldn t love you wrong" beteuert Milosh seiner Holden im angenehmen Falsett. An anderer Stelle heißt es: "All my lives I ve seen, I m thankful for this, cause you re my favourite place to bleed." "Blood" heißt das neue Album auch. Zu Recht, denn es ist blutvoller als das Debüt. Jetzt dominiert ein strikt souliger Sound, der dem Hörer das Gefühl gibt, voll und ganz im Augenblick zu sein. Manches erinnert an den Deluxe-Schlafzimmersoul von Maxwell, anderes an das neue Duo Honne. Von ihren glänzenden Oberflächen locken diese Lieder in eine Tiefe, die in den besten Momenten eine Art Schwindel bereitet.

Nackt auf dem Felsen. Seltsam geschlechtslos klingt Miloshs Stimme in "Blood Knows", in dem amouröses Verhängnis begrüßt wird: "Follow that line that lead us that way, cause there s a beauty in not knowing fate." Die Lieder gewinnen mit jedem Hören an Statur. Hinter dem Paravent der privaten Liebe lassen sich universelle Wahrheiten entdecken. Und reizvolle musikalische Details, verborgen hinter der vordergründigen Glätte der Arrangements. Um das verliebte Geben und Nehmen auf die Spitze zu treiben, knipste Milosh seine Freundin Genevieve nackt auf einem Felsen. Erwartungsgemäß in edlem Schwarz-Weiß. Im Gegenzug schoss sie die Promofotos von ihrem Galan. Für adoleszente Liebe ist die Zeit offenbar nie vorbei.