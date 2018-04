Françoise Hardy: „Bob Dylan war nicht sonderlich attraktiv“

Françoise Hardy personifiziert für alle Zeiten diese spezielle französische Marke von Coolness“, steht auf der Banderole eines ihrer fünf Frühsechziger-Alben, die das amerikanische Liebhaberlabel Light in the Attic vor ein paar Jahren wiederveröffentlicht hat. Diese Einschätzung hat natürlich viel mit männlicher Projektion zu tun. Doch die heute 74-jährige Hardy war zweifelsohne das französische Postergirl der Sechzigerjahre. Betrachtet man die wenigen, meist in Schwarz-Weiß gehaltenen Filme, die sie damals singend zeigen, dann fällt auf, dass ihre Melancholie sich nicht auf ihren Gesang beschränkt. Sie dominiert ihre gesamte Aura. Und was lädt mehr zu Fantasien ein als ein bildhübsches, trauriges Mädchen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2018)