Jedenfalls österreichischer: Ö3 schraubt am Musikprogramm

Zwar hat sich der Radiosender Ö3 vor wenigen Jahren selbst eine Österreich-Quote von 15 Prozent auferlegt - aber damit die Wünsche seiner Hörer offenbar noch nicht erfüllt. Mit einer neuen montäglichen Sendung will sich der Sender nun also (wieder einmal) stärker als Plattform für österreichische Musik positionieren. Grund dafür ist eine Umfrage von Ende Februar anlässlich des Ö3-Jubliäums. Man solle mehr heimische Musiker vorstellen und unterstützen, kam dabei heraus. Senderchef Georg Spatt spricht von "schönen und interessanten Ergebnissen, mit denen wir weiterarbeiten wollen". Ein konkretes Ergebnis ist eben die Sendung "Treffpunkt Österreich".

Kritik an Ö3: "Musikalisch zu viel vom Gleichen"

Die Frage nach dem Österreich-Anteil am Musik-Potpourri "begleitet uns seit 51 Jahren", sagt Spatt - "mit allen Ups und Downs des Themas." Das Feedback der Hörer sei eindeutig: "Österreichische Musiker und ihre Musik und Ö3 werden sehr stark als zusammengehörig gesehen, und das wird auch eingefordert." Was denn genau man nun unter "österreichischer Musik" zu verstehen habe, "darüber sind sie sich oft gar nicht einig." Der Wunsch, dass "Ö3 etwas tut für die heimischen Musiker, ist aber da. Das ist ein schöner Auftrag, auch wenn er in der Umsetzung nicht immer einfach ist. Wir werden uns noch mehr darum bemühen."

Generell sei Musik immer noch zentral für die Definition von Ö3: "Aktuelle Pop- und Rockmusik ist das Motiv für Ö3 und die Ö3-Hörer." Kritisch angemerkt wurde indes, dass der Sender "musikalisch zu viel vom Gleichen bietet. Das muss man zur Kenntnis nehmen, selbst wenn, wie der Erfolg zeigt, das Musikrezept grundsätzlich gut funktioniert. Wir bemühen uns, auch diesbezüglich den Hebel anzusetzen. Wir machen unser Musikprogramm vielfältiger", kündigt Spatt an.

Weniger Nachrichten?

Wichtig fürs Ö3-Publikum sei zudem "die Begleitfunktion: Das Service- und Informationsangebot "wird geschätzt und stark wahrgenommen, ist bei einem Sender wie Ö3 aber gar nicht in der Ausführlichkeit gefragt, wie wir es anbieten." Es sei aber eine bewusste - und auch dem öffentlich-rechtlichem Auftrag verpflichtete - Entscheidung und ein USP des Senders, Nachrichten ausführlich und mit internationalem Anspruch zu senden.

Ist der Sender ungesund breit? Immerhin soll er jung und alt in Österreich gleichermaßen bedienen. "Das ist schon ein breiter Spagat", meint Spatt zur Ausrichtung des Hitradios von jung bis alt und "Bregenz bis Wien": "Aber auch das ist ein USP, wir werden überregional stark wahrgenommen und auch über die Generationen hinweg. Zuletzt auffällige Überschneidungen mit FM4 gebe es, räumt er ein, zugleich aber auch "ganz starke Trennlinien": "Um viel Deutschpop, egal ob aus Österreich oder Deutschland, macht FM4 einen ganz großen Bogen."

Wo hört Radio auf, wo beginnt Fernsehen?

Was die medienpolitischen Rahmenbedingungen betrifft, seien die aktuellen Entwicklungen eine Herausforderung: "Vor 15, 20 Jahren waren die Märkte Radio, TV, Internet noch eindeutig. Wenn heute Radio auf dem Smartphone übers Internet gehört wird und dazu Bilder geschickt werden - ist das Radio, Internet oder schon Fernsehen? Hier sind die Regulatoren und die Medienpolitik ständig gefordert, worum ich sie nicht unbedingt beneide."

Ö3 wird sein Quartier in Wien-Heiligenstadt bis 2021 verlassen und auf den zentralen ORF-Standort am Küniglberg übersiedeln. Die Belegschaft sehe das leidenschaftslos, versichert der Senderchef: "Auch unseren Hörern ist das wahrscheinlich relativ wurscht." Von Anfang an habe er sich aber darum bemüht, "dass wir möglichst nah an den oder sogar in den Newsroom kommen. Die aktuelle Information ist für Ö3 wie Herz und Lunge unseres Organismus." Die Ö3-Nachrichtenredaktion als Teil der Radio-Information arbeite schon jetzt ausgezeichnet mit den Kollegen im Funkhaus zusammen, "aber mit physischer Nähe wird das sicher noch besser", ist sich Spatt sicher. Sein Wunsch wurde erhört, den aktuellen Plänen zufolge wird Ö3 im selben Block wie der Newsroom angesiedelt.