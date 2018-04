Weltschmerz aus Berlin sehnt sich nach Wien

Der Überschwang, mit der die depressive Jugend die Nachteile des Geborenseins auslotet, ist auch für mittelalterliche Pophörer interessant. So holten sich etliche Besucher aus dem Segment 40 plus, deren eigene existenzielle Verzweiflung längst durch die Entdeckung der Behaglichkeit eingedämmt ist, im beängstigend vollen Wiener Fluc das Prickeln fremden Aufbruchs. Tobias Bamborschke, Sänger von Isolation Berlin, agierte im punkigen „Wenn ich eins hasse, dann ist das mein Leben“ sogar wütend gegen die Sexualität: „Wenn ich noch was hasse, dann ist das die Wollust, die schmerzvoll schmatzend Herz und Seele zerfrisst.“ Wenn dieser junge Berliner nach adäquaten Metaphern für seinen Weltschmerz kramt, dann könnte die schöne Überschrift des aus Wien Ottakring gebürtigen expressionistischen Dichters Albert Ehrenstein darüber leuchten: „Wie bin ich vorgespannt den Kohlenwagen meiner Trauer.“

Natürlich nennt Bamborschke, der 2017 das wunderbar niederschmetternde Gedicht- und Gedankenbändchen „Mir platzt der Kotzkragen“ veröffentlicht hat, andere Einflüsse, etwa die der Neuen Sachlichkeit zugerechnete galizische Dichterin Mascha Kaléko. Die Lieder des neuen, dritten Albums „Vergifte dich“ zeigen einen sachten Perspektivwechsel. Statt nur um bodenlosen Schmerz geht es jetzt auch um Möglichkeiten von Ekstase und Rausch. „Da bau ich mir ein Kartenhaus aus Serotonin mitten in Berlin“ sang Bamborschke in „Serotonin“, das ein wenig an Element of Crime erinnert. Wie deren Sänger, Sven Regener, hegt auch er ein Faible für Wien. Zuerst rieb er auf, rotzte Halbstarkes à la „Ich schwöre dir, heut schlag ich ein paar Fressen ein“, dann ließ er seiner sonst streng unterdrückten Sentimentalität freien Lauf: „Mitten in Berlin träume ich von Wien, komm fahr mit mir dahin, gib meinen leeren Tagen einen Sinn.“

„Küss das Leid von meinen Lippen“

Gut zu hören, dass Wien für manche ein Sehnsuchtsort ist! Die nüchterne Ästhetik der Musik gab den Texten die nötige Erdung. Verwegener White Noise! Die Gitarren erinnerten an The Jesus And The Mary Chain, der singende Bass an Joy Division. Dazu gewitterten brutale Beats, schrillte eine Nervenzusammenbruchs-Orgel. Zeilen wie „Ich versinke in der Isolation Berlin“ drangen aus kreissägenartigem Feedbacklärm. „Küss das Leid von meinen Lippen und trink's, als wär's mein Blut“, forderte Bamborschke in „Der Bus der stillen Hoffnung“. Metaphysische Bestürzung, Gesten der Verlassenheit, Sehnsucht nach der Sorge – das Gesungene lockte in finstere, aber irgendwie doch schöne Gassen. Vermeintlich tristes Grau kann viele Schattierungen haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2018)