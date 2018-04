Amore, Wien, Wein: Wanda feierten ein Heimspiel

Auf Rock'n'Roll-Ekstase ohne Theaterposen, dafür mit der Kraft der (freiwilligen) Ärmlichkeit, versteht sich die Wiener Band Wanda, und das ist auch ein Grund dafür, dass sie am Samstag bereits das zweite Mal in der ausverkauften Stadthalle aufgetreten ist. Vor 14.500 Zuschauern brachte sie viele Songs aus ihrem dritten, auch in der "Presse" hochgelobten Album, "Niente", das, wie es gleich in zwei Songs heißt, eine "traurig schöne Kindheit in 0043" zeichnet. Beim "letzten Wienerlied" von Kurt Robitschek begleiteten sie Streicher in grimmigen Masken.

Dazu setzte es fast alle wunderbaren älteren Lieder, von "Schickt mir die Post" bis "Stehengelassene Weinflaschen", ein Rausch nach dem anderen, "Bologna" und "Lucia" zur Zugabe gleich noch einmal. Das Publikum zeigte sich nicht nur bei diesen Gassenhauern textsicher - und jubelte sogar, als Sänger Michael Marco Fitzhum, stilsicher in beigefarbener Überhaut, es rügte: "Packt's die Scheißhandys weg!" Er kann sich das trauen.

(APA/tk)