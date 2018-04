Dieses Jazz-Trio will Gegensätze vereinen

Zur Freiheit des Jazz gehört auch, dass die Zuhörer zuweilen völlig allein gelassen werden. Ganz abenteuerlich wird es, wenn der Künstler nicht einmal Titel für's Assoziationsspiel bereitstellt. Wie Yaron Herman, israelischer Pianist mit Wohnsitz in Frankreich, der seinen Wiener Fans keine Lust am Wiedererkennen gönnen wollte. Zwar kursierte vor dem Auftritt seines aufregenden Trios eine Setlist mit so klingenden Titeln wie „Shadow Walk“, „Yiddish“ und „Just Being“. Während des Konzerts gab Herman in einer kurzen Ansprache aber vor, die Titel vergessen zu haben oder geheim halten zu wollen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2018)