Immer der Straße nach: Eine Weltreise mit Bob Dylan

„Travel is the key“, das schrieb zwar Patti Smith, eine bekennende Schülerin Bob Dylans. Doch auch auf dessen Werk passt der Satz bestens, schon im „Song to Woody“ (1961) erklärte er seinen Vorbildern – den Männern wie Woody Guthrie, „that come with the dust and are gone with the wind“ – altklug: „I've been hittin' some hard travellin' too.“ Knappe 21 war er damals und flunkerte gern, auch über seine Reisen. Die naturgemäß in der Kleinstadt in Minnesota begannen, in der er am 24. Mai 1941 als Robert Zimmerman geboren worden war, ein Enkel litauischer und russischer Juden, die um 1905 nach Amerika emigriert waren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)