Anne-Marie: Karate, Schokolade – und Hits, die einem passieren

Die durchgeknallte Britney Spears ist Amerikanerin. Die leicht esoterische Fee Björk stammt aus Island, die ewige Prinzessin Kylie Minogue aus Australien. Britische Popladies neigen dagegen – mit wenigen Ausnahmen wie Kate Bush – eher zum Erdigen, zur Schilderung praktikabler Romanzen. So auch Anne-Marie Nicholson aus der Grafschaft Sussex, die als Sängerin nur mit Vornamen firmiert. Sie hält nichts von Romantisiererei, holt sich, was sie will. Auch wenn da eine Nebenbuhlerin droht – wie im Song „Rumour Mill“, den sie 2015 mit dem Dancemusic-Kollektiv Rudimental zum Hit gemacht hat. „Won't be a fool, won't be a clown, can't tell me, won't turn me down“, sang sie darin mit Charme und Nachdruck.

Zwei Jahre lang tourte Anne-Marie mit Rudimental, 2016 glückte ihr als Sängerin der Clean Bandits – gemeinsam mit Dancehall-Star Sean Paul – ein weiterer Hit namens „Rockabye“, darin ging es um die Probleme von alleinerziehenden Müttern.

„Alles hängt von den Texten ab“

Als Essenz eines guten Popsongs definiert Anne-Marie im Gespräch mit der „Presse“ eine „prägnante Storyline“: „In meinen Liedern hängt alles von den Lyrics ab. Die Musik ergibt sich, sind einmal die richtigen Zeilen da, fast automatisch. Wichtig ist auch, dass man nie mit dem Gedanken ins Studio geht, möglichst eine Erfolgsnummer zu produzieren. Hits müssen einem passieren.“

Derzeit belegt sie mit „Friends“, einem Lied aus ihrem am 27. April erscheinenden Debütalbum „Speak Your Mind“, Platz eins der österreichischen und der deutschen Charts. Darin tadelt sie einen Mann, der zunächst nur platonische Interessen gezeigt hat und sich später anders besinnt. „You're not my lover, more like a brother“, singt sie mit betörend zwischen Plastik und Soulfulness austarierter Stimme: „Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-E-N-D-S.“

Als sie diesen Song am Dienstag in der Wiener Arena anstimmte, war das größtenteils weibliche Publikum schon auf Betriebstemperatur. Mit kraftvoller Stimme und ungekünstelten Bewegungen brachte die Sängerin viele andere unter die Haut gehende Songs wie „Heavy“ und „Breathing Fire“. Einer der Schlüsselsongs ihres Debüts dürfte „Perfect“ sein. Darin träumt sie vom Trost der süßen Sorte: „Comfort is what I need, so I eat my body weight in chocolate and ice cream, ha!“ Dass sich dabei etwas Hüftgold ansetzen könnte, bedenkt sie klugerweise mit: „I'm not a supermodel from a magazine, I'm okay with not being perfect, cause that's perfect to me“, heißt es im Refrain.

So richtig autobiografisch kann das wohl nicht sein, bedenkt man ihr tatsächliches Aussehen. Die Erklärung für diese Diskrepanz liegt einfach in ihrer neuen, altruistischen Ausrichtung. „Mir wurde klar, dass Musik für viele der wichtigste Begleiter durch schwierige Lebenssituationen ist. Das hat mir geholfen, mich von meiner anfänglichen Ich-Bezogenheit zu lösen. Wahrscheinlich war das der wichtigste Moment meiner bisherigen Karriere.“

Die eigenen pubertären Frustrationen hat die Sängerin noch im Sport ausagiert. Diese dürften nicht zu gering gewesen sein, wurde sie doch mehrmals Weltmeisterin im Shotokan-Karate. Praktiziert sie es noch? „Ja, schon. Aber nie auf Tournee.“

Live: Am 7. und 8. August singt Anne-Marie im Vorprogramm von Ed Sheeran zweimal im Wiener Stadion.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.04.2018)