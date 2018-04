Niederlande: Kirchenglocken spielen Hits von Avicii

Der Tod des mit 28 Jahren ganz plötzlich verstorbenen weltbekannten DJs Tim Bergling alias Avicii löst weltweite Anteilnahme aus. Eine Hommage der etwas anderen Art hat sich die niederländische Glöcknerin Malgosia Fiebig einfallen lassen. Sie ließ die Kirchturmglocken des Utrechter Doms in den Hits "Wake Me Up, "Without You" und "Hey Brother" erklingen.

Avicii songs ring out from this Dutch town's bell tower as a tribute to the Swedish artist, who was found dead Friday at the age of 28 https://t.co/cyNYgbs1pl pic.twitter.com/UCgXXBBs3n