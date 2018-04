Wer am Popfest Wien 2018 spielt: Die ersten Acts stehen

Vom 26. bis 29. Juli geht das Popfest bereits zum neunten Mal bei freiem Eintritt am Kunstplatz Karlsplatz über die Bühne. Es wurde im Vorjahr wegen allzu beliebiger Programmierung vielfach – auch in der „Presse“– kritisiert. Heuer kuratiert der Nino aus Wien gemeinsam mit Musikjournalistin Katharina Seidler das Fest, was durchwegs die Erwartungen steigerte.

Nun stehen die ersten Acts fest: Die diesjährige Eröffnungsnacht auf der "Seebühne" vor der barocken Karlskirche bestreiten die großen heimischen Indie-Rock-Pioniere Naked Lunch. Die Garage-Rock Musikerinnen von Dives eröffnen davor das Festival, R&B-Sängerin und Rapperin Mavi Phoenix beschließt den ersten Open-Air Tag. Weiters bestätigt sind Seebühnen-Auftritte der mit neuem Album "Blitz" überzeugenden Rockband Kreisky, des Grunge-Trios Aivery und der Wiener HipHop-Crew Kreiml & Samurai.

Zu entdecken gilt es (relativ) neue Namen im heimischen Pop, etwa die umtriebige Akkordeonistin Alicia Edelweiss, den Wiener Liedermacher Felix Kramer oder die multilinguale Rapperin AliceD. Ebenfalls ihr Popfest-Debüt geben werden der international tourende Experimental-Elektroniker Jung An Tagen und die artifizielle Pop-Lichtgestalt Farce.

Ergänzend zu den insgesamt rund 60 auftretenden heimischen Live-Acts bietet das Popfest in Kooperation mit mica-Music Austria wieder ein entsprechendes Rahmenprogramm mit prominent besetzten Panels, Live-Showcases und Diskussionen. Das vollständige Programm des 9. Popfest Wien wird in einer Pressekonferenz Ende Juni im Wien Museum vorgestellt.

(red.)