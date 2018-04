Left Boy: Ein bisserl ein Rocker

„Du bist so schön, ich digge deine Vibes, komm gib Küsschen, ich muss Flieger nehmen . . .“ rappte Left Boy jüngst in einem Video auf seiner Homepage. Es kündigte ein Album namens „Cash is fesch“ an. Was ein Scherz sein sollte, wirkte eher wie die Kapitulation vor dem derzeit sehr, sehr hippen, deutschsprachigen Cloudrap à la Yung Hurn, Rin & Co., einem Genre, das polarisiert wie lange nichts mehr. Zum einen, weil darin harte Drogen eine Hauptrolle spielen. Ein undankbares Thema für Left Boy, der Vater eines Achtjährigen ist. Zudem dürfte ihm die Anarchie dieses Hip-Hop-Subgenres nicht liegen. Cloudrap-Künstler verweigern nicht nur jedes herkömmliche Marketing, sondern oft auch feststoffliche Tonträger. Das taugt Left Boy offenbar nicht. Sonst hätte er nicht einen ganz konventionellen Vertrag bei einem Major Label unterschrieben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2018)