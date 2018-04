Der Echo ist tot, was ist mit dem Amadeus?

Finale furioso der Debatte um die deutschen Gangsta-Rapper Kollegah und Farid Bang, die trotz antisemitischer Texte mit einem Echo ausgezeichnet worden waren: Am Mittwoch wurde bekannt, dass dieser deutsche Musikpreis – in seiner bisherigen Form – abgeschafft wird. Ein solcher Preis dürfe „keinesfalls als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen“ werden, teilte der Bundesverband Musikindustrie mit, der den Preis seit 1992 vergeben hat: Die Marke Echo sei so stark beschädigt worden, dass ein völliger Neuanfang notwendig sei. Das österreichische Pendant, der Amadeus, wird am Donnerstagabend verliehen. Was man darüber wissen muss:



Wer vergibt den Amadeus? Und wie unterscheidet er sich vom Echo?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2018)