„Favourite Stranger“: Jesper Munk besingt die blaue Stunde

Fake ist eine Realität, nicht erst seit Trump. Aber kann man von Fake sprechen, wenn ein in München aufgewachsener Musiker Anfang 20 Blues und Soul singt wie ein Afroamerikaner aus dem hintersten Winkel des Mississippi-Delta? Jesper Munks erste zwei Alben verblüfften mit einer Authentizität, die ihre Wurzeln in den Lüften zu haben schien. Der junge Mann sang Selbstkomponiertes mit einer Stimme, deren Reife nicht aus seinem Leben zu kommen schien. Waren das bloß Posen?

Im dritten Album, „Favourite Stranger“, ist die bluesige Stimme geblieben, aber zunehmend lösen sich rund um sie die Formen auf. Besonders markant im Opener „Easier“: Aus dissonanten Klängen entwickelt sich nur zögerlich eine Melodie, die sich als hypnotisch erweist. Zwischen nur zwei Akkorden spielt sich Dramatisches ab. Ein Liebender akzeptiert, dass alles in der hormonellen Hitze Projizierte Illusion ist. „Please spare me your pity“, bittet er die abgefallene Geliebte. Bittersüß das Resümee: „I guess you are bold and I'm insecure like that.“ Die neun Lieder, die folgen, verharren gleichfalls in emotionalen Schwebezuständen. Optimistische Dynamik klingt anders, Zaghaftigkeit aber auch.