Das Semifinale ist vorüber: Blauer Wein und Rosen aus dem Rücken

Wenn man in Portugal in manchen Lokalen Weißwein bestellt, bekommt man blauen, das sieht aus wie WC Reiniger, und wenn man dann sein Befremden kundtut, erfährt man die Erklärung: „It´s white wine, but it´s blue“, naja, beim Trinken fühlt man sich dann geringfügig wie ein Schlumpf und sieht auch so aus, mit blauen Lippen, produziert wird der blaue Wein übrigens aus einer Mischung aus weißen und roten Trauben. Die blaue Farbe entsteht durch die Zugabe von zwei Pigmenten: der Haut der roten Trauben, Anthocyan, und dem organischen Pigment, Indigotin. Dass es in der Untersteiermark einen so genannten Blauen Portugieser gibt, der aber rot ist, behält man lieber für sich. Es ist eh schon alles so kompliziert, und es nimmt dann auch nicht weiter wunder, wenn der beliebte Vinho Verde, also übersetzt grüner Wein, auch nicht unbedingt Weißwein sein muss, sondern auch Rotwein sein kann. Vinho Verde ist einfach nur junger, leicht moussierender Wein, und dieses chromatische Wirrwarr spiegelte eigentlich sehr schön das erste Semifinale des heurigen ESC am Dienstag ab, auch von der Konsumentenseite.

So wie man mutig und risikobereit sein muss, blauen oder grünen Wein, der eigentlich weiß oder rot ist, oder was auch immer, zu trinken, so bekam man die ganzen schönen Facetten des Wahnsinns geliefert, die so ein Festival eben erfahrungsgemäß bietet. Wenn man sich vorher noch nicht recht informiert hat oder den Wettbewerb nur von Ferne kennt, denkt man oft, wo kommen die denn alle her, ist so etwas überlebensfähig, dort wo sie herkommen, ist das deren Musik, hören die das auch im Alltag?

Würde man das hören wollen, wenn man es nicht sehen könnte? Dass sich einfach mal jemand nur so hinstellt und singt, wie Salvador Sobral im letzten Jahr, und dann mit der bescheidenen und vielleicht auch mutigen Masche auch noch gewinnt, hat sich leider nicht durchgesetzt, oder noch nicht. Häufig war es ja in der zweiundsechzigjährigen Geschichte der Trällersause so, dass Erfolgsmuster kopiert wurden, ganz schlimm, nach einem irischen Sieg mit Panflöten waren diese verdammten Panflöten noch jahrelang zu hören.

Jurys und Televoter haben das Schlimmste verhindert

10 Lieder von 19 sind weitergekommen, ziehen also Samstag ins Finale, und man muss es ehrlicherweise sagen, dass die nationalen Jurys und Televoter das Schlimmste verhindert haben. Etwa die Zaubershow des weißrussischen Bürschchens, dem Rosen aus dem Rücken wuchsen, nachdem er einer biegsamen Frau eine Rose durch die Hand getrieben hatte. Den Aerobicstampfer mit einem kahlen Gitarristen, dickem Schlagzeuger und einer Vorturnerin aus Mazedonien und einer schimmligen Rocknummer aus der Schweiz, sie können wieder nach Hause fahren. Vielleicht glauben sie, dass es den Versuch wert war, vielleicht fühlen sie sich aber auch unverstanden. Oder sie versuchen es im kommenden Jahr mal mit Panflöten statt Zauberrosen.

Song Contest: So war das erste Halbfinale

Erfreulich ist, dass Cesár Sampson, der für Österreich sang, wohlwollend aufgenommen wurde und weiterkam. Seine Version eines pathetischen Gospels war einfach sehr unkitschig, authentisch würde man in solchen Fällen sagen, wenn das Wort in diesem Zusammenhang nicht so eine komische Farbe hätte (siehe portugiesischer Wein), Sampson war einfach solide und gut. Fraglich ist, ob das Solide, aber ansonsten wenig Spektakuläre, gewinnwürdig ist.

Gewinnwürdig ist hingegen Netta aus Israel, auch sie ist weitergekommen, aber sie ist dermaßen von Siegesgewissheit gepanzert und sagt das im Umfeld auch in Interviews ganz ungeniert, dass das vielen Auskennern und Afficionados dann doch zu viel wird. Die ganze bescheidene Demutshaltung vom Vorjahr ist dahin, Netta will gewinnen, und sie ist sich sicher, dass sie gewinnen wird. Vielleicht kommt dann am Ende jemand auf die Idee, ihren selbstbewussten Wunsch nicht zu erfüllen, und vielleicht dem knusprigen Knaben aus Irland den Vorzug, also die höchsten Punkte zu geben, der auch ganz ohne Panflöten und Zaubertricks auskommt, vielleicht wäre er ein würdiger Nachfolger von Salvador Sobral.