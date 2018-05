Song Contest: Wettquoten sehen Zypern und Israel Kopf an Kopf

Wenn die Wettbüros recht behalten, wird es beim heutigen Finale des 63. Eurovision Song Contest in Portugals Hauptstadt Lissabon ein Fotofinish zwischen Zyperns Kandidatin Eleni Foureira mit ihrer Partynummer "Fuego" und Israels Hoffnung Netta mit dem Discokracher "Toy" geben. Aber auch einigen weiteren Ländern trauen manche Zocker durchaus einen Sieg am Abend zu.

Die Quoten für die 31-jährige Foureira liegen beim Vergleich von 29 Wettanbietern leicht, aber stabil vor ihrer 25-jährigen Kollegin Netta Barzilai. Mit einigem Abstand, wenn auch nicht völlig abgeschlagen folgt dann jedoch eine Gruppe an ruhigeren Balladen, denen die Spieler durchaus auch einen Überraschungssieg zutrauen.

Dann die Balladen

Auf Platz 3 der Wertung liegt derzeit der Ire Ryan O'Shaughnessy, der in den vergangenen Tagen mit seinem Sam-Smith-Pastiche "Together" eine wahre Aufholjagd hinlegte. Ihm direkt auf den Fersen das französische Duo Madame Monsieur mit ihrer Flüchtlingsballade "Mercy". Und seit einiger Zeit gemütlich auf dem 4. Platz eingerichtet hat es sich Benjamin Ingrosso aus Schweden mit seiner Tanznummer "Dance You Off" im Justin-Timberlake-Stil. Schließlich komplettieren Litauens Kandidatin Ieva Zasimauskaite mit ihrer berührenden Nummer "When We're Old" und Deutschlands Michael Schulte mit "You Let Me Walk Alone" die Führungsgruppe der aussichtsreichsten sechs Kandidaten.

Und wo steht Österreichs ESC-Hoffnung Cesar Sampson mit seinem Popgospel "Nobody But You"? Seit einiger Zeit changiert der 34-jährige Linzer zwischen dem 18. und 20. Platz, mischt bei der Entscheidung um den Sieg also nicht mit - wenn die Spieler recht behalten. Er geht mit Startnummer 5 ins Rennen.