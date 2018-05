Barzilai macht Spaß mit ihrem Hühnergeschrei

Also was passiert da heute Abend in der wie ein zerdrücktes Ei aussehenden Altice Arena in Lissabon? Die ersten zwanzig aus den Semifinals treffen auf die sogenannten großen fünf, das sind die größten Nettozahler des Song Contest, also Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Frankreich und dazu Portugal als Gastgeber. Wer so viel zubuttert, muss sich nicht durch Vorrunden plagen, und so ein Festival auszurichten ist so billig nicht, davon wussten schon die Iren ein Liedchen zu singen, die 1992, 93, 94 und dann noch mal 1996 die Sause seufzend gewannen, am Ende merkte man ihnen ihr Flehen an: Bitte nicht schon wieder, wer soll denn das alles stemmen – und wozu? Ist das Prestige wirklich so hoch?

Bei vielen Teilnehmern heute drängt sich die Frage auf: Wollen die eigentlich wirklich gewinnen? Brauchen die das? Etwa Benjamin Ingrosso aus Schweden, einer Nation, die auch schon mehrfach den Song Contest ausrichten musste und Heimat erstklassiger Komponisten ist, die fast für die halben ESC-Teilnehmerländer Lieder liefert. Ingrosso hat eine Lösung für Liebeskummer, man soll ihn einfach wegtanzen. Tja, so einfach geht das offenbar in Schweden, und so leichtfüßig und perfekt inszeniert er sich und seine Botschaft, auf einem dermaßen hohen Qualitätsniveau, in einer Justin-Timberlake-Liga, dass man den Eindruck hat, sein Song ist eher eine Visitenkarte: Schaut her, so geht's, und ihr könnt fürs nächste Jahr schon mal ein schwedisches Erfolgsprodukt bestellen, bitte hinten anstellen. Aber gewinnen können gern die anderen.



Aber wer wird denn nun gewinnen, nachdem Netta Barzilais Sieg für Israel inzwischen so sicher auch nicht mehr ist. Also laut Wettbörsen, das sind eigentlich ganz gute Seismografen für Befindlichkeiten, ist sie inzwischen auf Rang drei gerutscht, momentan führt eine schaurig knochige Drossel namens Eleni Foureira aus Zypern, größer könnte der Kontrast zur pummeligen Glucke Netta nicht sein, im Video zündet sie einen Rolls-Royce an, Feuer ist ja immer ein einfach zu verstehendes Symbol, weshalb bei solchen Anlässen gern Gebrauch davon gemacht wird, man erinnert sich vielleicht an die unglücklichen Make Makes (intern: die Meckmecks) aus Österreich, die sich 2015 an einem brennenden Piano den letzten Platz und somit null Punkte erspielten, und heuer wird das sogar zitiert, ein ukrainischer Untoter namens Melovin erwacht in einem Klavier, das dann am Ende auch brennt, warum eigentlich? Kann man nicht einfach wie der Schwede, der den Liebeskummer wegtanzt, auch Feuer tanzen? Kostet doch auch weniger, jeder Flitter, der von der Decke schneit, jede Fackel, jede Projektion kostet extra, es gibt einen dicken Katalog mit diesen Effekten. Das sind dann die Kosten, die der Veranstalter wieder reinholen muss. Für viele Heimkehrer gilt das Motto: „Außer Spesen nichts gewesen.“

Ach ja, wer wird Sieger, und wo landet Cesár Sampson? Vermutlich wird es doch die sympathische Netta machen, sie macht einfach Spaß mit ihrem Hühnergeschrei, und Sampson landet auf dem 18. Platz. Zur Erinnerung an Christina Simon (79), Timna Brauer (86), Manuel Ortega (02) und Nadine Beiler (11), alles Achtzehner, obwohl man Sampson einen guten Fünften wünscht, aber den bekommt sicher jemand, bei dem etwas brennt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)