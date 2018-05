Woher Österreichs ESC-Punkte kamen

Am Samstagabend ersang sich der österreichische Kandidat Cesár Sampson den dritten Platz beim Eurovision Song Contest. Der Stockerlplatz kam überraschend, denn in den Wettbüros lag Österreich nur zwischen Platz 16 und 20. Das diesjährige Ergebnis ist gleichzeitig auch das drittbeste das Österreich jemals erzielen konnte: Udo Jürgens gewann 1966 mit "Merci Cherie", 2014 siegte Conchita Wurst mit "Rise Like A Phoenix".

Dieses Jahr erreichte Österreich 342 Punkte im Voting - die Punkteanzahl setzt sich aus dem Urteil einer Fachjury und dem Publikumsvoting der teilnehmenden Länder zusammen. Mit Anrufen, SMS oder in der eigenen Eurovision-App können TV-Zuseher Punkte an die Teilnehmerländer verteilen. Am besten kam Sampsons "Nobody But You" insgesamt bei der Fachjury an: Gleich neun Länder vergaben im professionellem Voting die Höchstpunktzahl 12, darunter Israel und Großbritannien. Im Publikumsvoting fielen die Reaktionen dann jedoch verhaltener aus. Die Zuseher aus dem Gewinnerland Israel gaben Österreich lediglich einen Punkt. Die Dänen verteilten mit 10 Punkten die meisten Punkte im Publikumsvoting an Österreich.

Song Contest: Österreich "arschknapp" vor Deutschland: Das ESC-Ergebnis in Zahlen

Insgesamt gefiel Sampsons Song am besten in Dänemark, Norwegen, Estland und Bulgarien. Aus Zypern bekam Österreich nur zwei Punkte und aus Malta lediglich einen von der Fachjury.

(Red./APA)