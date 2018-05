"Asozialer Marokkaner" gegen "Nazi-Bitch": Farid Bang und Alice Weidel

Farid Bang findet offenbar Gefallen an Skandalen. Wochenland war er wegen seiner derben Texte im Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" kritisiert worden. Da sang er etwa über die "definierten Körper" von Auschwitz-Insassen, was zum Ende des Musikpreises "Echo" führte - und ihm und Kollegah Ermittlungen wegen Volksverhetzung einbrachte. Nun gibt es einen neuen Text, der es in sich hat: Am Montagabend veröffentlichte er auf Instagram einen rund 20 Sekunden langen Song-Ausschnitt, in dem er die deutsche AfD-Politikerin Alice Weidel unter anderem als "Nazi-Bitch" bezeichnet und droht, ihr das Nasenbein zu brechen.

Aus dem (undeutlich gesungenen) Text: "Brech' Alice Weidel ihr Nasenbein, es wird zu gravierend. Und wenn mein Haken trifft, kann die Nazi-Bitch ihren Namen nicht mehr buchstabieren. Nutte du weißt, die Polizei findet dich in der U-Bahn liegend, weil du mir den Pass abnehmen wolltest.“

Weidel, die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, überlegt nun rechtliche Schritte gegen den Rapper. Weidel wollte den Text nicht kommentieren - sie habe sich noch keine abschließende Meinung gebildet.

Retourkutsche für die "asozialen Marokkaner"

Es gab bereits ein Vorspiel: Als Bang und sein Rap-Partner Kollegah im April mit dem Echo ausgezeichnet wurden, hatte Weidel ihn zitiert und getwittert, Bang sei "nichts weiter als ein asozialer Marokkaner" - eine Anspielung auf dessen Song "Asozialer Marokkaner". Der Musiker hat marokkanische Wurzeln, wurde aber in Spanien geboren und lebt seit seiner Kindheit in Deutschland.

Um #FaridBang mit seinen eigenen Worten zu zitieren: Er ist nichts weiter als ein "Asozialer Marokkaner", der unsere Werte verachtet und nicht in unser Land gehört! #ECHO2018 #EchoAwards2018 Mein Kommentar dazu: https://t.co/HoqFxhyZsn pic.twitter.com/KSEwWoQhi9 — Dr. Alice Weidel (@Alice_Weidel) 13. April 2018

(red. )