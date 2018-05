Donauinselfest 2018: Wanda sind heuer Headliner

Von 22. bis 24. Juni wird die Wiener Donauinsel wieder, mittlerweile zum 35. Mal, zum größten Gratis-Musikfestival Europas. Am Donnerstag wurde das Programm für die Ö3-Bühne vorgestellt: Headliner auf der Festbühne sind die österreichischen Acts Wanda und Pizzera & Jaus. Auch der irische Singer-Songwriter Rea Garvey wurde angekündigt.

Das Ö3-Programm im Überblick:

Freitag, 22. Juni

17.20 Thorsteinn Einarsson

18:25 Johannes Oerding

19:40 Alle Farben

20:50 Rea Garvey

22:30 Wanda

Sonntag, 24. Juni

17:10 Darius & Finlay

18:05 Flowrag

19:10 Nico Santos

20:15 Ina Regen

21:25 Ofenbach

22:35 Pizzera & Jaus

Portugal The Man spielen auf der FM4-Bühne

Das Programm auf der FM4-Bühne wurde bereits im April angekündigt: So werden heuer unter anderem die amerikanische Indie-Formation Portugal The Man ("Feel It Still") und die deutsche Rap-Gruppe Antilopen Gang auftreten.

Höhepunkte: Wecker, Resetarits, Münchener Freiheit

Ebenfalls bereits bestätigt: STS-Mitglied Gert Steinbäcker & Band auf der Festbühne, Konstantin Wecker und Lukas Resetarits im Ö1-Kulturzelt. Schlager- und Achtzigerfreunde dürfen sich den Auftritt der deutschen Formation Münchener Freiheit ("Tausendmal Du") notieren.

(Red.)