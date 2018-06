Dicke-Hose-Rap kennt man ja, aber Dicke-Hose-Metal klingt nach Tautologie. Lebt das Metal-Genre nicht per definitionem von prahlerischen Gesten? Wie dem auch sei: Im Hosenumfangswettbewerb ihrer Zunft haben Avenged Sevenfold fraglos die Nase vorn – obwohl sie auf der Bühne Jeans tragen. Am Anfang ihrer Karriere schäkerten die Kalifornier noch mit Schreigesang, doch bald wich dieser einem stadiontauglicheren Sound. Ihr Erfolgsalbum „City of Evil“ (2005) bot eine wilde Mischkulanz aller erdenklicher Hardrock-Spielarten – Hauptsache exzessiv. Fußmaschinengewitter, Presslufthammerriffs, Griffbrettakrobatik, James-Hetfield-Geröhre. Aber auch wunderliche Stilschnörkel, Musical-Theatralik, Balladenseligkeit und Kaugummipopmelodien – über 70 Minuten lang.

Das war ihre minimalistische Phase. Seither begeistert die Band Bierdosen-Metaller, die heimlich an Rockopern schreiben. Und Dream-Theater-Fans, die sich ein bisschen entspannen wollen. Auch bei US-Soldaten ist die Hofkapelle des Kriegsspiels „Call of Duty“ sehr beliebt. Live macht sie mit Vorliebe auf Guns n' Roses, bloß in Gruftiekluft: Sonnenbrillen, Macho-Posen, Gitarrenduelle, tätowiertes Muskelspiel. Alles ziemlich albern – aber auch lustvoll und energiegeladen. Ob die Band noch Headliner-Power hat, wird sich am Freitag weisen. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)