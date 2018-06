Die Toten Hosen spielen keine Konzerte, sie vollziehen ein Ritual, ein Feierritual. Zur Party sind mittlerweile drei Generationen geladen. Es sitzt nur, wer keine Stehplatzkarten mehr bekommen hat, und auch jene, die sitzen, stehen spätestens dann, wenn die Ramones aus den Boxen schreien. „Hey, ho, let's go!“ Das Vorspiel ist genau geplant. Nach dem „Blitzkrieg Bop“ sind die Fans dran, sie singen die Band mit der FC Liverpool-Hymne „You'll Never Walk Alone“ auf die Bühne. Es ist immer so, und es ist immer wieder gut so. Nicht nur Kinder lieben Rituale.

Ganz vorn bei der Bühne pogen junge Männer, es gehört zu den Toten Hosen, das wilde Hüpfen und Rempeln, und wer das nicht mag, ist weiter hinten besser aufgehoben, unter jenen, die zwischen dem frühen Punk und dem Oh-ho-ho-ho-ho-Stadiongesang eine Art Mitte gefunden haben. Quer über der körperlichen Mitte steht auf dem obligaten Fanshirt „Bis zum bitteren Ende“. Der Song wurde Anfang der 80er-Jahre veröffentlicht, da geht es vornehmlich um Schnaps und Wein. Wer es heute singt, denkt beim Ende schon an ganz andere Dinge. Groß geworden mit den Hosen, das sind viele der Menschen, für die jeder ihrer Auftritte ein Klassentreffen ist, zu dem aber nur jene kommen, die man gern sieht. Deswegen geht man nicht ein Mal, um sie gesehen zu haben, sondern immer, wenn sie da sind. Dazugekommen sind nun die Jungen, die über das jüngste Album, „Laune der Natur“, zu den alten Stücken finden.



Kräftezehrend. „Ich werd' immer laut durchs Leben ziehen“, heißt es in einem dieser frühen Songs („Wort zum Sonntag“) – zu einer Zeit, als man zum Einsatz der Band noch „Vollgas“ gesagt hätte. Es gilt weiterhin: Da kann die Stimme schwächeln, niemals gibt es Abstriche bei der Setlist, mit der Sänger Campino durch die Jahrzehnte fegt, sehr körperlich, sehr kräftezehrend. Eines geht noch. Wenn die ersten Töne von „You'll Never Walk Alone“ erklingen, ist es vorbei. Diesmal singen alle gemeinsam, bis zum nächsten Mal dann, bis zum bitteren Ende. ?

