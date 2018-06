Aus der Fußgängerzone

Seinen genialsten Trick wird er beim Open-Air-Festival vor Zigtausenden Menschen vielleicht nicht abziehen. 2013 muss es gewesen sein, im Wiener Gasometer, da zog Mike Rosenberg alias Passenger den Stecker. Ob spontan oder geplant, ob als Ausdruck seiner Authentizität oder als Versuch, tratschende Konzertbesucher (die er zuvor in seinem Song „I Hate“ besungen hatte) durch paradoxe Intervention zum Schweigen zu bringen: Er nahm seine Akustikgitarre vom Netz, schob das Mikrofon zur Seite und sang ein Lied komplett ohne elektrische Verstärkung in die Menge, die dabei so andächtig und zugleich gespannt war, dass das einzige Geräusch, das die Darbietung hätte stören können, das kollektive Aufpoppen der Gänsehautnoppen war.

Das Zurückhaltende, Bescheidene passt zum britischen Singer-Songwriter, der seine Karriere als Straßenmusiker in Australien begonnen hat, sich noch immer von Zeit zu Zeit mit der Gitarre in Fußgängerzonen stellt – wenn auch unter größerem Andrang – und auf seinen Konzerten gern Anekdoten seiner Wanderjahre erzählt. Dazwischen singt er in lieblichen Folk-Melodien, in seiner einprägsamen Tenorstimme über Vergänglichkeit und Trennungsschmerz: „Dreams come slow and they go so fast“, heißt es im Hit „Let Her Go“, der ihm 2012 den Durchbruch bescherte. „Was it a knife in my back? Or a fork in the road?“, sucht er in seinem neuesten Lied „Hell Or High Water“ (das dazugehörige Album „Runaway“ soll Ende August erscheinen) nach den Ursachen seines Liebeskummers.

So viel Melancholie, so viel Herzschmerz auf einmal! Im Gegensatz zu manch anderem Schmusesänger klingt das bei Passenger aber weder weinerlich noch schmalzig. Wahrscheinlich, weil er einfach ein sympathischer, sehr authentischer Typ ist, den man sich auf dem Barhocker eines versifften englischen Pubs genauso gut vorstellen kann wie auf den Festivalbühnen, die er mit seiner One-Man-Show beehrt. Und wenn er dabei die Kabel doch alle stecken lässt: Auch Massenchöre dirigiert er mit meisterlicher Leichtigkeit. Da kommt die Gänsehaut auch. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)