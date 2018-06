Iron Maiden, Billy Idol und andere rüstige Rocksenioren

Ob die Toten Hosen bei Nova Rock auftreten können, ist ungewiss – ihr Sänger Campino hat einen Hörsturz erlitten. Eine Absage würde das Festival deutlich treffen: Die Toten Hosen sind heuer wie schon 2009, 2012 und 2015 ein Aushängeschild von Nova Rock.

Die Mitglieder der traditionsreichen deutschen Fun-Punk-Band sind heute 54 oder 55 Jahre alt; die Band Iron Maiden, einst der New Wave of British Heavy Metal zugeordnet, kommt auf ein Durchschnittsalter von 62; genauso alt (und auch noch rüstig) ist der Glattleder-Punk Billy Idol. Gut, Brian Warner vulgo Marilyn Manson und Keith Flint, Chef von The Prodigy, ebenfalls unter den Headlinern, sind erst knapp unter 50, aber auch damit sind sie doppelt so alt wie das Gros der Besucher des Festivals.

Das kann man kulturpessimistisch interpretieren: Die Klage des „Young Man Blues“ – die alten Männer regieren! – ist in der Rockmusik höchst aktuell. Oder man kann nüchtern im Branchenjargon vom „Headliner-Problem“ sprechen: Die großen Namen gehen in Pension (letztes Jahr z. B. Black Sabbath), es wachsen kaum welche nach. Zumindest nicht im traditionellen Rock- und Metal-Bereich, der auch stark männlich dominiert ist (siehe „Nova Rock in Zahlen“). Die immens erfolgreichen – und deutlich jüngeren – Pop-Frauen von Beyoncé bis Miley Cyrus treten kaum bei Großfestivals auf, wohl auch, weil ihre Inszenierungen dort schlecht zur Geltung kämen. Björk ist eine Ausnahme: Sie kommt immerhin zu Primavera in Barcelona und Northside in Dänemark. Aber diese Festivals haben ja auch ein geradezu intellektuelles Image, und das kann man von Nova Rock nicht sagen. Dort – wie beim zweiten großen österreichischen Festival, bei Frequency in St. Pölten – fehlen allerdings auch Acts wie The National, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Arcade Fire, die bei internationalen Festivals sehr wohl auftreten. Ganz zu schweigen von alten Querköpfen wie David Byrne oder John Cale, die etwa bei Metronome in Prag (22. und 23. Juni) gastieren.



Immer wieder Volbeat. Vielleicht noch auffälliger ist das bescheidene Angebot im Mittelpreissektor. Warum spielen bei Nova Rock und Frequency nicht Beach House, Grizzly Bear, Fever Ray oder Feeder, um nur ein paar interessante Bands zu nennen, die in diesem Sommer unterwegs sind? Warum kommen stattdessen (fast) alle Jahre wieder einstige Helden des Nu Metal? Billy Talent z. B. waren schon 2006, 2007, 2012 und 2016 bei Nova Rock sowie 2007, 2010 und 2013 bei Frequency. Warum haben zwar an Jahren halbwegs junge, aber ästhetisch altväterliche Metalbands wie Volbeat (2008, 2011, 2013, 2014, 2016 und 2018 bei Nova Rock) offenbar ein Abonnement?

Eine mögliche Antwort: Weil es auch so funktioniert. Die wichtigste Attraktion eines Großfestivals für Jugendliche ist es, ein abenteuerliches Wochenende außer Haus zu verbringen. Das ist auch ein Grund dafür, dass das 2015 eingeführte Konkurrenzfestival Rock in Vienna sich nicht etablieren konnte. Ein Festival, bei dem man nach den Konzerten solide heimfährt, ist eben höchstens die halbe Sache.

NOVA ROCK In Zahlen 140 Hektar hat das Areal, auf dem das Nova Rock stattfindet, in der Nähe von Nickelsdorf, auf den sogenannten Pannonia Fields, wo im Rest des Jahres nur Gras und Klee daheim sind. 80 Acts sollen heuer insgesamt auftreten, 59 davon auf den beiden großen Bühnen („Blue Stage“, „Red Stage“), 21 auf der „Red Bull Music Stage“. 3,8% Frauenanteil beim Nova Rock, das ist so niedrig, dass man sich das Gendern (MetallerInnen etc.) wohl sparen kann. Für diese Zahl gewertet wurden alle Acts auf den großen Bühnen – außer Wendi's Böhmischer Blasmusik, von der wir den Frauenanteil nicht kennen. 42,4% Aus den USA kommt etwas weniger als die Hälfte der Acts auf den großen Bühnen: 25 von 59. Zwölf kommen aus Großbritannien, neun aus Deutschland, je zwei aus Finnland und Schweden, je einer aus Italien, Kanada, Dänemark und Australien. 8,5% Aus Österreich kommen fünf der 59 Acts auf den großen Bühnen: Seiler & Speer, Krautschädl, Dame, Turbobier und Wendi's Böhmische Blasmusik.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)