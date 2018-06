Nullerjahre fürs Altersheim

Welche Musik werden wir im Altersheim hören? Die Frage begleitet mich seit 20 Jahren. Wird last minute die Liebe zur Klassik erblühen? Oder werde ich mich in der Nostalgieecke einrichten? In dem Fall würden „Firestarter“ und „Breathe“, die textlich leicht zu merkenden Schlager einer Jugend in den Neunzigern, durch die Gänge hallen. Das Cover von „The Fat of the Land“ übrigens ist immer noch das Aufmacherbild auf der Band-Homepage. Zu Recht. Die Nullerjahre waren für die wütenden Briten sehr mau, und das besser geglückte „The Day is My Enemy“ (2015) ist auch schon wieder länger her. Aber darum geht es nicht. The Prodigy sind weder die beste noch die interessanteste Band hier auf dem Retro Rock, pardon: Nova Rock. (Das wäre die Splatter-Supergroup Dead Cross.) Aber sie sind die einzige, von der ich ein 1997 im Flex auf einen Freifahrtausweis geschmiertes Autogramm besitze. Und das kommt mit ins Altersheim. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)