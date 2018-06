An sich wäre alles klar: Israel hat den Song Contest gewonnen – also ist es Gastgeberland des Musikwettbewerbs im kommenden Jahr. So wird das in der European Broadcasting Union (EBU) gehandhabt. Heuer hat sich die Israelin Netta Barzilai im Wettsingen in Lissabon durchgesetzt – und Regierungschef Benjamin Netanjahu gratulierte sofort per Telefon, lobte die extravagante junge Sängerin als „Israels beste Botschafterin“ – und legte kurz darauf via Twitter politisch nach: „Nächstes Jahr in Jerusalem!“

Besteht Netanjahu auf Jerusalem, könnte er allerdings die Berechtigung seines Landes, Gastgeber des Wettbewerbs 2019 zu sein, gefährden: Denn was die EBU auf keinen Fall will, das ist eine politische Instrumentalisierung der Veranstaltung. Der Kampf um die Hauptstadt Jerusalem, die auch die Palästinenser für sich beanspruchen, wurde zuletzt unter anderem durch US-Präsident Donald Trump angeheizt, der Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt und damit schwere Unruhen in den Palästinensergebieten ausgelöst hat. Zwar wurde der Song Contest bereits im Mai 1999 in Jerusalem ausgetragen (im Sim International Convention Center) – aktuell ist die Stimmung im Land aber sehr aufgeheizt, was internationale Veranstalter beunruhigt: So wurde vor drei Wochen ein WM-Testspiel der argentinischen Nationalmannschaft in Israel wieder abgesagt, nachdem es von Haifa nach Jerusalem verlegt worden war.

Zweiter Knackpunkt für eine Austragung des Song Contest in Israel ist der israelische TV-Sender Kan. Als öffentlich-rechtlicher Sender des Landes und Mitglied der EBU wäre er für die Austragung des Events zuständig. Nun will die israelische Regierung aber die Nachrichtenabteilung aus der Fernsehanstalt ausgliedern – damit könnte Kan laut einem Bericht der israelischen Zeitung „Haaretz“ die Mitgliedschaft in der EBU entzogen werden. Dann aber gäbe es keinen Sender in Isreal, der den Song Contest ausrichten könnte.

Auch Tel Aviv, Haifa, Eilat im Rennen

Am Montag hieß es nun, Isreal habe sich mit der EBU geeinigt, dass die Entscheidung erst nach einem Bieterwettbewerb im September getroffen wird. Neben Jerusalem kommen laut Medienberichten auch Tel Aviv, Haifa und Eilat als Austragungsort in Frage. Laut „Haaretz“ gibt es aber nur eine Halle, die die „organisatorischen und politischen Anforderungen“ (und den von der EBU geforderten Platz für 10.000 Zuschauer) erfülle: das Tel Aviv Convention Center. Nur dass der Bürgermeister der Stadt gleich nach Israels Sieg in Lissabon für seine Stadt abgewunken hat . . . (APA/i. w.)

