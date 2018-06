Nick Cave: Dieser Sänger greift auch ins Haar

Bei Nick Caves Anbahnungsgespräch mit seinem Schneider wäre man gern dabei. Kammgarn oder Streichgarn? Gar eine Spur synthetischen Materials? Der Laden von Chris Kerr liegt in der Berwick Street in Soho in London. Das Gässchen ist Popfreunden vom Cover des Oasis-Albums „(What's the Story) Morning Glory“ bekannt. Kerr schneiderte auch schon für Michael Caine und Johnny Depp. Das Beste an ihm? Seine Preise sind nicht gar so erbarmungslos wie jene der Kollegen in der Savile Row. Mit seinen raffinierten Nadelstichen verwandelt Kerr Geldproleten in Sirs.

Aber das hat Nick Cave ja gar nicht nötig. Er entstammt zumindest einem bürgerlichen Elternhaus. Der Vater war Englischlehrer, die Mutter Bibliothekarin. Früh warf sich der Filius in die Pose des Rebellen. Dem Heroin rasch zugeneigt, wurde ihm die konservative Kleiderordnung des ebenfalls jahrzehntelang süchtigen Schriftstellers William S. Burroughs zum Vorbild. Diesem Dresscode blieb er auch in der Askese treu. Und so tänzelte der 60-Jährige am Fuß der Burg Clam in herrlich g'spritzten Lackschuhen mit Schnalle über die Bretter. Erwartungsgemäß hatte er sich Rampen bauen lassen, um Fühlung mit seinen Jüngern aufzunehmen. Wobei er sich mehr erlaubt als andere Prediger. Cave greift den Gläubigen ins Haar, kniet sich auf ihre Schultern („You must be strong now!“), zieht sie zu sich herauf. Manche erleiden dabei Schreckensstarre, andere äffen die Bewegungen ihres Spiritus rector nach. Nur wenige bleiben locker. Auf jeden Fall müssen sich die Auserwählten ansingen lassen. Wer ein Selfie machen will, wird verbannt. Schließlich gilt es, gemeinsam den heiligen Augenblick zu zelebrieren . . .

Stimmlich zog Nick Cave wieder alle Register, von Brüllaffenlauten bis zum nervenzersetzenden Wimmern. Das war pure Kulturarbeit ohne chemische Zusätze. Cave ist längst auch gnadenloser Gebieter über seine Blutwerte. In der aktuellen Besetzung seiner Bad Seeds gibt es diesbezüglich zwei Antipoden: den aufgedunsenen Bassisten Martyn P. Casey und Larry Mullins alias Toby Dammit, der aussieht wie der legendäre Wiener Cafetier Engelbert Drechsler in seinen mittleren Jahren. Er wirkt, als flösse Tennessee-Whiskey durch seine Adern. Berühmt wurde er als Schlagzeuger von Iggy Pop, jetzt greift er bei Cave in die Tasten. Rätselhaft, aber gut.

Nach dem tragischen Tod seines Sohns

Der Abend begann mit dem düsteren „Jesus Alone“, dem Song, der – vor dem Tod von Caves 15-jährigem Sohn Arthus aufgenommen! – dieses Unglück vorweggenommen hat. Dann „Magneto“ im Flüsterton, mit der „One more time with a feeling“-Sequenz, die titelgebend für den todtraurigen Film von Andrew Dominik wurde, der Caves privater Tragödie nachspürte. Man hat den Eindruck, als suche Cave nach ihr in seinen Konzerten intensiver als zuvor Kontakt zu den Fans. Das hat zuweilen etwas Selbstzerstörerisches, schließlich ist das Publikum, wie Tom Waits so trefflich sagte, „eine Bestie, die man nie vollständig befriedigen darf“.

Das gilt auch für ein Landpublikum wie bei der Burg Clam. Besoffene Steirer, die lauthals mitsangen, Innviertler Bauernmädels, die mit dem Nächstbesten schmusen wollten. Cave rief zu „self policing“ auf, zur emotionalen Selbstkontrolle. Er selbst ist ja seit seinem Entzug ein Meister darin. Gerade auch auf der Bühne. Gefühlsunabhängig will er performen. Ein Chirurg, sagt er gern, operiere auch ohne Anteilnahme. Caves Kunst ist zwar keine Operation am offenen Herzen, aber das Gemüt der Hörer traktiert er intensiv. Mit bösen Metaphern, schmerzenden Melodien und zuweilen auch mit furchtbarem Lärm, der Selbstvergessen schenkt. Faszinierend, wie sehr seine mit feiner Hand durchgeführte Ästhetisierung einer sittlichen Beschädigung mit den Jahren in den Mainstream gelangt ist, ohne an Güte zu verlieren!

Applaus, Gejohle und der schmatzende Sound stampfender Baumarktgummistiefel quittierten wüste Versionen von „Red Right Hand“, „Stagger Lee“ und „Tupelo“. Mittendrin schenkte uns Cave eine Rarität: die Ballade „Shoot Me Down“. Düster und doch seltsam tröstlich. Der angekündigte Regen traute sich nicht zu fallen. Das Nasse floss einzig aus den Augen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2018)