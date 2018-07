Richard Swift: Musiker der Shins und Black Keys gestorben

Der US-Musiker Richard Swift ist tot. Swift, der unter anderem Teil der Band Black Keys war und auch als Produzent, Sänger und Songschreiber arbeitete, starb am Dienstag im Alter von 41 Jahren in Tacoma im US-Bundesstaat Washington, wie US-Medien berichteten.

Von 2011 bis 2016 gehörte er der Indie-Rockband The Shins an, später denn Black Keys. 2014 tourte er als Bassist mit den Arcs. Er produzierte unter anderem für Foxygen, the Mynabirds, Sharon Van Etten und Damien Jurado, wie ntv.de berichtet.

Im vergangenen Monat war öffentlich geworden, dass Swift unter einer "lebensbedrohlichen Krankheit" litt. Seine Band The Black Keys hatte daraufhin über eine Crowdfunding-Seite einen Spendenaufruf gestartet, um die Behandlung zu finanzieren, weil der Musiker nicht versichert sei. Ob Swift nun an seiner Krankheit starb, ist bisher nicht klar.

Swift galt als instrumentales Multitalent: Er spielte Bass, Keyboard und Schlagzeug, sang aber auch im Background. "Heute hat die Welt einen der talentiertesten Musiker verloren, den ich kenne", schrieb Black-Keys-Bandkollege Dan Auerbach bei Instagram. "Ich werde dich vermissen, mein Freund."

"He was the funniest person we ever met, one of the most talented musicians we have ever worked with and we feel so honored to have known him. RIP Richard.” - Dan & Pat



Photo credit: Alysse Gafkjen pic.twitter.com/RAusOLUPDD