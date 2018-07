Hoffnung für Oasis-Fans: Liam Gallagher schlug die Reunion vor

Der britische Sänger Liam Gallagher hat seinem älteren Bruder Noel eine Wiedervereinigung ihrer ehemaligen Band Oasis vorgeschlagen. Die für ihre Streitigkeiten bekannten Geschwister hatten Oasis 2009 aufgelöst.

"Erde an Noel, pass auf, ich höre, du gibst jetzt Konzerte, wo die Leute keinen Alkohol trinken können, das ist deine bisher bizarrste Aktion, ich vergebe dir, und jetzt lass uns the BIG O wieder zusammenbringen", schrieb Liam in einem Tweet am Donnerstag. In einer folgenden Nachricht unterstrich der "Wonderwall"-Sänger mit einem "Cmon" (Mach schon!) seinen Vorschlag.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x