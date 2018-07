Techno-Väter im römischen Steinbruch

Es wird hügelig: Von Millau nach Carcassonne geht am Sonntag, den 22. Juli, die 15. Etappe der Tour de France. Am Abend steht dann im Römersteinbruch St. Margarethen „Tour de France Étape 1“ auf dem Programm des 3D-Konzerts der legendären deutschen Band Kraftwerk. Ihr Album „Tour de France“ ist im August 2003 erschienen, mehr als eine Woche nach Ende des Radsportereignisses, wie die „Presse“ damals in ihrer Rezension festhielt: „Man soll über Nachzügler nicht spotten, aber diese Verspätung spricht doch für sich, gerade bei dieser Gruppe, die in den Siebzigerjahren ihrer Zeit so voraus war, dass man noch in den Achtzigerjahren darüber staunte.“

Tatsächlich haben Kraftwerk von 1974 bis 1981 mit fünf Alben – „Autobahn“, „Radio-Aktivität“, „Trans Europa Express“, „Mensch-Maschine“, „Computerwelt“ – ein unvergleichliches Liederbuch der Moderne geschrieben. Einer Moderne, die damals schon – durch ihren Rückgriff auf Wirtschaftswunder-Ästhetik – einen retrofuturistischen Touch hatte: Diese Zukunft war immer eine museale. Konsequenterweise haben Kraftwerk – von der Urbesetzung ist nur mehr Ralf Hütter dabei – ihr Werk mehrfach in Museen ausgestellt und live aufgeführt: etwa 2011 im Lenbachhaus im München, 2012 im Museum of Modern Art in New York und 2016 im Guggenheim-Museum in Bilbao. 2014 brachten die Wiener Festwochen unter dem Motto „Katalog“ eine achtteilige Serie von Kraftwerk-Konzerten im Burgtheater.

Erbaut wurde das Burgtheater aus Kalksandstein aus dem Römersteinbruch von St. Margarethen. Und genau dort treten Kraftwerk am Sonntag auf, in der Freiluftarena, in der sonst Opern gespielt werden. Ein faszinierender Kontrast: der archaische Steinbruch, aus dem schon das Baumaterial von Carnuntum gewonnen wurde, als Hintergrund für die Maschinen- und Computerwelt von Kraftwerk. Es gibt noch Karten. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.07.2018)