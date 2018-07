Paul McCartney in Wien: Zweite Chance für Konzertkarten

Da musste man wirklich auf Zack sein: Binnen 20 Minuten nach Vorverkaufsstart war das Konzert von Paul McCartney am 5. Dezember in der Wiener Stadthalle ausverkauft. Wer leer ausging, bekommt nun eine zweite (und letzte) Chance: Wie der Veranstalter mitteilte, wird der Ex-Beatle am 6. Dezember eine Zusatzshow spielen. Der Vorverkauf dafür beginnt am kommenden Donnerstag um 9.00 Uhr.

(APA)