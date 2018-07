Yes, yes, yes: McCartney spielt zweimal in Wien

„Sehr nett“, sagte Jim McCartney, als ihm sein Sohn Paul und dessen Bandkollege John im Juli 1963 ihren neuesten Song vorspielten. Er habe nur einen Änderungsvorschlag: „Könntet ihr nicht ,She loves you, yes, yes, yes“ singen? Es gibt ohnehin schon so viele Amerikanismen bei uns.“ „Tut mir leid, Papa“, erwiderte Paul McCartney: „Es muss ,Yeah, yeah, yeah‘ heißen.“ Und dabei blieb es.

Diese Anekdote erzählte McCartney im heurigen Juni, als er für die TV-Sendung „Carpool Karaoke“ mit Moderator James Corden durch Liverpool fuhr. Bei diesem Besuch in seiner Heimatstadt war er sich auch für einen Überraschungsauftritt vor 50 Zusehern nicht zu gut: In den Philharmonic Dining Rooms, einem Pub an der noblen Hope Street, sang er elf Beatles-Songs (von „Love Me Do“ über „Drive My Car“ bis „I've Got a Feeling“), einen Song seiner zweiten Band Wings („Jet“) und „Come on to Me“ aus seinem neuen Album „Egypt Station“, das am 7. September erscheinen wird.

Zehn Tage später beginnt er in Québec, Kanada, seine „Freshen Up“-Tour, auf deren Plakat er ziemlich wild aussieht und bei der mit deutlich mehr Publikum zu rechnen ist: Das Konzert am 5. Dezember in der Wiener Stadthalle war 20 Minuten nach Vorverkaufsstart ausverkauft! Daher wird es eine zweite Show am 6. Dezember geben, der Vorverkauf beginnt am Donnerstag um neun Uhr früh.

Damit erhöht McCartney die Anzahl seiner Wien-Konzerte auf sieben. 1976 war er das erste Mal in der Stadthalle (mit den Wings), 1993 spielte er zwei Konzerte dort, 2003 eines, 2013 gastierte er im Praterstadion – und spielte 39 Songs, davon 26 von den Beatles. (tk)

