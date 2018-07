18-jährige Sängerin Marija hat mehr Klicks als Wanda

Über elf Millionen Aufrufe hat Wandas "Bologna" auf Youtube - die 18-jährige Marija hat mit ihrem Song "Dance Like Nobody's Watching" mittlerweile mehr als 17 Millionen Aufrufe auf der Plattform geschafft. Die im serbischen Novi Sad geborene Marija Žeželj singt darin tanzend: "Tonight - it`s only you and I".

Produziert und geschrieben haben das Lied zwei Wiener: Andreas Grass und Nikola Paryla. Das zweiköpfige Songwriter- und Produzententeam Popmaché wurde dafür im Frühjahr in der Kategorie "Songwriter" für einen Amadeus Award nominiert.

Für die Auszeichnung hat es zwar nicht gereicht, dafür veröffentlichte Marija nach "Louder Than A Drum" (über zwei Millionen Aufrufe auf Youtube) nun ihr drittes Lied "All the Girls" - wieder von Popmaché produziert. Im September kündigten die beiden Produzenten schon auf Instagram an: "Es wird groß Leute!"Am 18. Juli wurde der neue Song "All The Girls" veröffentlicht, ob der Sängerin und den beiden Wienern damit ein weiterer Hit auf Youtube gelingt, bleibt noch abzuwarten - bisher hat das Video etwas mehr als 300.000 Klicks.

(Red.)