„Zwischen Erdoğan und Böhmermann“: Rapper Eko Fresh kommentiert Fall Özil

Als Deutschland Anfang dieser Woche lautstark über den Rückzug von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft diskutierte, überhörte man eine Neuerscheinung des deutschsprachigen Hip-Hops. Eko Fresh, eigentlich Ekrem Bora, fasst in seinem Song „Aber“ die Debatte zusammen, noch bevor sie überhaupt geführt wurde. Es ist ein Rap-Battle der Klischees: AfD-Wähler gegen Erdoğan-Fan, „Ich bin ja kein Nazi, aber . . .“ vs. „Ich liebe Deutschland, aber . . .“.

Text und Video sind von Joyner Lucas inspiriert, der in „I'm Not Racist“ das US-Äquivalent der Vorurteile verbal aufeinander losgehen lässt. Der Rapper leiht zwei Streitparteien seine Stimme, das Drehbuch lässt sie einander am Ende in die Arme fallen. Zu platt, zu einfach, wurde in den USA kritisiert.

In der deutschtürkischen Version mischt sich hingegen Eko Fresh selbst ein. Er soll die Personifizierung der Zwischentöne sein, „zwischen Erdoğan und Böhmermann“: „Zusammen in 'nem Land zu wohnen ist schwer, aber ihr macht das schon“, sagt er zum Schluss. Klingt auch ein bisschen oberflächlich. Andererseits – die Debatte nach Özils Rückzug war es auch.

(ib )