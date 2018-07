Wiener Popfest am Karlsplatz: Wie Pop den Regen besiegt

„When we dance“, sang die Band Anger, „we can change the weather: No more rain!“ Nun, die Anrufung kam ein wenig spät – eine Stunde vor ihrem Auftritt, just zu Beginn des Popfests, hatte ein gewaltiger Wolkenbruch alle pünktlich erschienenen Besucher durchnässt –, aber immerhin: Das Wetter hielt fortan. Kein Zweifel, dass dieses in Kunststoffleder und Plastikglitzer gehüllte Trio dies seinen Zauberkünsten zuschreiben wird. Es stammt aus einem psychedelischen Südtirol, wo es auch schon die Hanfplantagen in bischöflichem Garten inspiziert hat. Aus solchen Erlebnissen destilliert es seinen leptosomen Glam-Pop, der – vor allem anlässlich nebliger Sonntage – in hellschwarzen Post-Punk umschlagen kann . . .

Schön, dass das Popfest Wien diese wundersamen Marsspinnen in seine Kollektion geholt hat. Überhaupt macht das heurige Programm den Eindruck, dass die beiden neuen Kuratoren – FM4-Journalistin Katharina Seidler und Nino Mandl, berühmt als der Nino aus Wien – mehr auf Originalität geachtet haben als auf einen zweifelhaften Anspruch, die Wiener Poplandschaft in ihrer ganzen Breite zu repräsentieren. Auch für die Seebühne haben sie keine Acts verpflichtet, die sie mit einem – meist ohnehin nur vermeintlichen – Massengeschmack rechtfertigen müssten. Und siehe da, die Massen kamen trotzdem auf den Karlsplatz, massenweise, wie es so ihre Art ist.

Was die erste Band, Dives, so berührte, dass sie sich wieder und wieder demütig dafür bedankte, beim Popfest spielen zu dürfen. Diese übertriebene Bescheidenheit blieb das Einzige, was an diesem Frauentrio auszusetzen wäre, sie passte auch so gar nicht zu seiner musikalischen Coolness: bittersüß lärmender Sonnenbrillen-im-Schatten-Pop, vorgetragen mit Lust an edler Virtuositätsverweigerung, stoisch stolpernden Rhythmen und sacht vergifteten Melodien. Der Song „Roof“ spielte mit dem Unheimlichen, „Shrimps“ mit dem Ungewissen, „Tomorrow“ mit dem Brechen von Regeln. Viel, durchaus nicht bescheidener Applaus.

Diese Herren bauen Städte

Noch mehr umjubelt wurde freilich Naked Lunch, die große alte Männerband aus Kärnten. Sie hat seit ihren Anfängen im Grunge der frühen Neunzigerjahre eine Methode entwickelt, raue Rührung, männliche Sentimentalität ohne Kitsch zu verdichten. (Spezifisch männliche Sentimentalität? Darf's das geben? Aber ja. Man muss dafür auch nicht Bruce Springsteen heißen.) Alle ihre Lieder sind nahe am Wasser gebaut, das Familienlied „Military of the Heart“ vielleicht am nächsten. Aber diese Herren verstehen sich auch auf Sonnengesänge, auf Lieder des Trosts: „Shine on“ singen sie, und „Here Come the Bells“, sie lassen Glocken läuten und bauen Städte mit ihren bloßen Händen, sie hadern mit Gott, greifen gen Himmel. Majestätisch, um es schlicht zu sagen. Eva Jantschitsch alias Gustav, selbst keine Unbedeutende im österreichischen Pop, sang mit und schien einigermaßen gerührt dabei, man konnte sie gut verstehen.

Schließlich, bevor sich die Menge für die diversen, ebenfalls klug sortierten Nachtprogramme in kleinere Locations zerstreute, eine junge Frau, die sich Maria, Victoria und Feuervogel nennt, die Popstar sein will und es ist: Marlene Nader alias Mavi Phoenix ist so alt, wie Iggy Pop einst in „1969“ zu werden versprach, nämlich 22, aber ihr ist gar nicht fad, sie singt mit Autotune und denkt nicht daran, sich dafür zu genieren, sie hat eine eigene Plattenfirma, einen eigenen Fernsehkanal und, wie sich das spätestens seit 1965 für einen Popstar gehört, eine eigene Generation. Dazu ein Haus, einen Pool, eine Küche und einen Essplatz für die Katzen, wie sie in einem Stück mit dem schönen Namen „Janet Jackson“ erklärt. In dem sie sich auch offensiv zu ihrer Liebe zu Chardonnay bekennt.

Das müsste ein alter Veltliner-Aficionado eigentlich tadeln, das tut er aber nicht, weil er einsieht, dass das Mavi Phoenix so etwas von egal wäre. Recht hat sie, Respekt.

Weiteres Programm: Am Samstag spielen u. a. Kroko Jack, Sir Tralala und Tony Wegas (!); am Sonntag der Wiener Beschwerdechor, Andreas Spechtl u. v. a.